«Теплица» переезжает на улицу Шевченко

Третий раз за два года своего существования платформа инициатив "Теплица" вынуждена менять место дислокации. Волонтеры платформы надеются, что в новом помещении они обоснуются надолго.

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Чтобы подыскать новый дом, ребятам пришлось немало побегать по городу и походить по "коридорам власти". За два месяца до 1 апреля - срока окончания аренды помещения на улице Васильевской (Окт. Революции), 49 - они обратились к городскому руководству с просьбой выделить квадратные метры из объектов коммунальной собственности за умеренную арендую плату. Чтобы получить необходимый для этого статус, команде "Теплицы" пришлось зарегистрировать общественную организацию, хотя раньше платформа вполне комфортно работала как общественный проект "Львовской образовательной фундации".

Напрямую чиновники молодежи не отказали. Ребятам дали список помещений, где они могли бы расположиться. Но ни одно из них для формата работы не подошло. После февральского визита в Славянск замминистра молодежи и спорта Александра Яремы, в городе заговорили о тенденции к созданию молодежных центров. В какой-то мере это "Теплице" помогло. 15 марта исполком выделил молодежной организации 2-й корпус здания на ул. Шевченко, известного также как "дом Александрова" в безоплатное пользование, сроком на 2 года и 11 месяцев.

Большой ремонт

Доводить новую локацию до пригодного к использованию состояния волонтерам "Теплицы" не впервой. Но в предложенном городом здании ремонт придется делать капитальный - от пола до кровли, с прокладкой всех коммуникаций. Большую часть работ активисты произведут самостоятельно, а финансировать ремонт согласились социальные партнеры платформы - Агентство США по международному развитию USAID и международный детский фонд ЮНИСЕФ. Организации уже закупили материалы на 120 тыс. грн., которые пойдут на замену пола и отделку стен 1 этажа - именно его решили в первую очередь сделать пригодным к работе.

Перед грандиозным ремонтом волонтеры "Теплицы" взяли небольшую передышку и разъехались по обучающим тренингам и фестивалям в Харьков, Днепр, Ивано-Франковск. Тем не менее, деятельность платформы не остановилась: уроки английского языка проходят пока в педуниверситете, занятия по детской арт-терапии - в областном ЦДЮТе в микрорайоне Артема, образовательные проекты - на базе центральной библиотеки. Из ближайших культурных мероприятий - спектакль от мастерской театрального искусства "Герць", который пройдет 9 апреля в новом помещении "Теплицы". Чтобы оборудовать здесь сцену, придется включить фантазию. Но, как показывает практика двух минувших лет, в этом молодежь недостатка не испытывает.