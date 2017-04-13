В Славянске начали ремонтировать дороги

В минувшую пятницу, 7 апреля, в Славянске стартовал текущий ремонт дорог. Пока что им охвачена одна улица - Свободы.

Заказчиком работ выступает КП «Водопонижение», подрядчиком — предприятие «Славдорстрой», которое уже занималось дорожно-строительными работами в Славянске в прошлом году.

Добавим, что на прошедшей сессии на текущий ремонт из местного бюджета было выделено 337 тысяч гривен.

Кроме того, по информации директора КП «Водопонижение» Сулеймана Фарзалыева, одновременно с ямочным ремонтом была начата грейдеровка дорог. В пятницу выровняли участок улицы Белинского, в субботу — Орденоносцев.