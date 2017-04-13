Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

Идея наведения порядка на старом городском кладбище для Славянска не нова. Еще в 2004 году, будучи городским головой, экс-мэр Анатолий Левит пытался осуществить реконструкцию древнего погоста. Управление архитектуры даже разработало специальный проект.

Проект включал реставрацию часовни - за нее обещал взяться харьковский архитектор Владимир Кодин, ныне, к сожалению, покойный. Интересно, что в Харькове сохранилась такая же часовня. Вероятно, в свое время их создавал один и тот же зодчий. Кроме того, планировалась реставрация склепа и создание кладбищенской аллеи. На нее хотели перенести отреставрированные надгробные плиты, в том числе - семьи Шнурковых, и те могилы, за которыми еще ухаживали родственники. На тот момент такие захоронения на старом кладбище существовали.

Согласно проекту, погост должен был иметь два входа: со стороны ул. Шевченко и со стороны памятника героям гражданской войны возле детской больницы. Предусматривал документ и зону отдыха.

- Есть определенные нормы и сроки проведения земляных работ на местах захоронений. После закрытия кладбища должно пройти определенное количество лет. Поэтому тогда разрешение на работы давала СЭС. Кроме того, я получил благословение у отца Николая, - рассказывает бывший славянский градоначальник.

В конце 2004 года сессия славянского горсовета подтвердила звание почетного гражданина Славянска Авксентию Шнуркову. Такая формулировка использовалась недаром. Как выяснилось, еще до Октябрьской революции меценат обладал званием «потомственный почетный гражданин города Славянска». Поэтому решение депутатов сто лет, по словам Анатолия Левита, «скрепляло связь поколений».

В городе была проведена достаточно активная информационная кампания. И произошло чудо - славянцы стали жертвовать средства на реставрацию кладбища. Более того, некоторые жители возвратили старинные надгробья или их элементы, которые использовали в хозяйственных нуждах.

Работы по благоустройству погоста начались в 2005 году. Коммунальные службы при помощи студентов местных учебных заведений расчистили заросли на старом кладбище и убрали большие деревья.

В марте 2006 года состоялись очередные местные выборы, и власть в городе поменялась. В отличие от мэра, большинство депутатов остались на своих местах. Но, несмотря на это, о проекте реставрации забыли.

В очередной раз тема поднималась в каденцию Нели Штепы. Но тогда дальше разговоров дело не пошло.

- Слава Богу, что теперь эта идея возникла вновь. Главное, чтобы у ее организаторов не опустились руки «в лесной чаще чиновников», - считает Анатолий Левит.

По его мнению, реализация этого проекта должна стать одним из приоритетов в работе депкорпуса. Ведь историческое и культурное значение этого места для Славянска переоценить трудно.

- Здесь имеются и дореволюционные захоронения, рассказывающие об истории города. Сохранились еврейские и немецкие могилы времен второй мировой войны. К сожалению, теперь к ним добавились могилы тех, кто погиб во время военных действий 2014 года. Кроме того, рядом находится памятник героям Гражданской войны. Здесь же, я считаю, нужно установить памятник мирным жертвам военных действий 2014-го. И тогда круг истории замкнется. Славянцы увековечат свое прошлое, переплетя его с настоящим, - говорит экс-градоначальник.

По мнению Анатолия Левита, заняться разработкой данного проекта должен бывший главный архитектор города Виталий Кияшко.

- Найдите проект, в разработке которого вы принимали активное участие, даже были его инициатором. Откорректируйте его, поскольку он несколько устарел. Оставьте о себе добрую память, как те архитекторы, которые создавали образ Славянска, начиная с дореволюционных годов. Пока же современные наработки - это безликие МАФы и билборды, закрывающие от глаз красоту старого купеческого Славянска, - говорит экс-мэр.

В работе архитектору охотно поможет активная славянская молодежь. Подрастающее поколение - настоящие патриоты родного города. Но знаний и опыта в преодолении бюрократических препятствий, считает Анатолий Левит, у них маловато.

- Сегодня реально воссоздать старое городское кладбище и реставрировать парк. Проекты есть - с интересными наработками и высокопрофессиональными инженерными решениями. Появилась возможность финансирования. В общем, звезды сошлись. Главное - не упустить момент, - говорит бывший городской голова.