Бездомные животные: Программа утверждена

Причиной сопротивления активистов стало мнение о том, что при разработке проекта Программы был использован опыт харьковского центра, отношение к которому у них крайне отрицательное. Между тем, как заверила начальник отдела экологии Лариса Соловей, в расчет принималась работа аналогичных учреждений во многих областях Украины.

Документ по-прежнему предполагает создание специализированного коммунального предприятия или учреждения. Оно будет заниматься работой с животными — отловом, стерилизацией и вакцинацией их в приюте и последующим возвращением в естественную среду обитания. Параллельно сотрудники коммунального предприятия будут вести учет четвероногих в единой базе регистрации. Кроме того, предполагается, что предприятие сможет оказывать ветеринарные услуги населению и проводить информационно-разъяснительную работу по предотвращению безответственного отношения к питомцам.

Суммарный объем средств, который планируется затратить на реализацию мероприятий программы за четыре года, составляет 18 млн. гривен. 8 млн. планируется получить из областного экологического фонда на строительство приюта, из местного бюджета - 10 млн. на обеспечение его работы.