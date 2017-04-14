|14 апреля 2017
|Просмотров: 145
|
Депутаты одобрили Программу регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 годы, которую из-за противодействия представителей зоозащитных организаций не удалось принять на предыдущей сессии.
Причиной сопротивления активистов стало мнение о том, что при разработке проекта Программы был использован опыт харьковского центра, отношение к которому у них крайне отрицательное. Между тем, как заверила начальник отдела экологии Лариса Соловей, в расчет принималась работа аналогичных учреждений во многих областях Украины.
Документ по-прежнему предполагает создание специализированного коммунального предприятия или учреждения. Оно будет заниматься работой с животными — отловом, стерилизацией и вакцинацией их в приюте и последующим возвращением в естественную среду обитания. Параллельно сотрудники коммунального предприятия будут вести учет четвероногих в единой базе регистрации. Кроме того, предполагается, что предприятие сможет оказывать ветеринарные услуги населению и проводить информационно-разъяснительную работу по предотвращению безответственного отношения к питомцам.
Суммарный объем средств, который планируется затратить на реализацию мероприятий программы за четыре года, составляет 18 млн. гривен. 8 млн. планируется получить из областного экологического фонда на строительство приюта, из местного бюджета - 10 млн. на обеспечение его работы.
14 апреля 2017
• Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше
• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
• Справка ВПЛ есть, но пособие не положено
• Полицейские Славянска помогли Интерполу
• Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания
• Житель Славянска «подрезал» двух мужчин
• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
• В Славянске начали убирать незаконные киоски
• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
— 14 апреля 2017 —
На Пасху, 16 апреля, и поминальное воскресенье, 23 апреля, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Соответствующее распоряжение поступило от городского головы. Как будут ходить автобусы и троллейбусы — расписание движения предлагается вашему вниманию.
— 14 апреля 2017 —
На 22 сессии Славянского горсовета утверждена Программа модернизации жилого фонда Славянска. Согласно ей, в течение ближайших четырех лет в городе планируется модернизация 209 подъемников.
— 14 апреля 2017 —
В Славянске стартовал процесс сноса киосков, которые решением исполкома были признаны самовольно установленными. Первые три объекта, которые стояли вблизи дома №1 на улице Вольной, были демонтированы утром 10 апреля.
— 13 апреля 2017 —
Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.
Приветствую, гость! Вход
14 апреля 2017
• Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше
• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
• Справка ВПЛ есть, но пособие не положено
• Полицейские Славянска помогли Интерполу
• Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания
• Житель Славянска «подрезал» двух мужчин
• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
• В Славянске начали убирать незаконные киоски
• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Бездомные животные: Программа утверждена»
Депутаты одобрили Программу регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 годы, которую из-за противодействия представителей зоозащитных организаций не удалось принять на предыдущей сессии.