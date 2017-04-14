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Фотофакт

С незапамятных времен

Бездомные животные: Программа утверждена

Антон Скворцов
14 апреля 2017 Просмотров: 145 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Депутаты одобрили Программу регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 годы, которую из-за противодействия представителей зоозащитных организаций не удалось принять на предыдущей сессии.

Причиной сопротивления активистов стало мнение о том, что при разработке проекта Программы был использован опыт харьковского центра, отношение к которому у них крайне отрицательное. Между тем, как заверила начальник отдела экологии Лариса Соловей, в расчет принималась работа аналогичных учреждений во многих областях Украины. 

Документ по-прежнему предполагает создание специализированного коммунального предприятия или учреждения. Оно будет заниматься работой с животными — отловом, стерилизацией и вакцинацией их в приюте и последующим возвращением в естественную среду обитания. Параллельно сотрудники коммунального предприятия будут вести учет четвероногих в единой базе регистрации. Кроме того, предполагается, что предприятие сможет оказывать ветеринарные услуги населению и проводить информационно-разъяснительную работу по предотвращению безответственного отношения к питомцам. 

Суммарный объем средств, который планируется затратить на реализацию мероприятий программы за четыре года, составляет 18 млн. гривен. 8 млн. планируется получить из областного экологического фонда на строительство приюта, из местного бюджета - 10 млн. на обеспечение его работы. 

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Комментарии к статье «Бездомные животные: Программа утверждена»

Депутаты одобрили Программу регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 годы, которую из-за противодействия представителей зоозащитных организаций не удалось принять на предыдущей сессии.

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