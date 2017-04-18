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Фотофакт

С незапамятных времен

Об опасных перекрестках

Антон Скворцов
18 апреля 2017 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Жители микрорайона Лиманы на двух перекрестках улицы Барвенковской просят установить «лежачих полицейских».

Председатель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова заявляет о необходимости установки «лежачих полицейских» 
на перекрестках улицы Барвенковской (Володарского) с Полярной и Волжской.

Требование вызвано тем, что на этих участках, несмотря на наличие пешеходных переходов, водители предпочитают не останавливаться.  

Она рассказала, что в адрес мэра по этому вопросу были направлены обращения как от нее лично, так и коллективное письмо жителей района с 63 подписями. Однако в ответе сказано, что на указанных участках наличие средств принудительного ограничения скорости не предусмотрено. 

Проводивший совещание секретарь горсовета Жан Ким пообещал, что проблема будет решена в процессе текущего ремонта указанных улиц.

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Комментарии к статье «Об опасных перекрестках»

Председатель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова заявляет о необходимости установки «лежачих полицейских» 
на перекрестках улицы Барвенковской (Володарского) с Полярной и Волжской.

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