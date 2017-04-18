Об опасных перекрестках

|18 апреля 2017
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Председатель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова заявляет о необходимости установки «лежачих полицейских»
на перекрестках улицы Барвенковской (Володарского) с Полярной и Волжской.
Требование вызвано тем, что на этих участках, несмотря на наличие пешеходных переходов, водители предпочитают не останавливаться.
Она рассказала, что в адрес мэра по этому вопросу были направлены обращения как от нее лично, так и коллективное письмо жителей района с 63 подписями. Однако в ответе сказано, что на указанных участках наличие средств принудительного ограничения скорости не предусмотрено.
Проводивший совещание секретарь горсовета Жан Ким пообещал, что проблема будет решена в процессе текущего ремонта указанных улиц.
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• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
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Председатель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова заявляет о необходимости установки «лежачих полицейских»
на перекрестках улицы Барвенковской (Володарского) с Полярной и Волжской.