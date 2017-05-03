Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

Если бы все деревья, которые высаживаются в Славянске, приживались - город давно превратился бы в непроходимые джунгли. Почему этого не происходит, решили разобраться журналисты "ТВ плюс".

Программное озеленение и процент приживаемости

Посадкой новых деревьев жители Славянска и его гости занимаются по разным причинам. Работники коммунальной сферы - в силу служебных обязанностей, владельцы частных усадеб - для пополнения фруктового сада или создания ландшафтной картинки, общественные организации и политические партии вкладывают в это занятие символический смысл.

Высадка саженцев за бюджетные деньги производится, как правило, в рамках городских экологических или благоустроительных программ. В отдельных случаях массовая посадка может проходить по отдельному проекту. К примеру, в каденцию Нели Штепы на «треугольнике» перед дорожным кольцом на Славкурорте или на улице Ярослава Мудрого (ранее Урицкого) при участии чиновников закладывались общегородские аллеи. Ожидаемого эффекта достичь не удалось – большинство саженцев не выжили.

По информации городского отдела экологии, сейчас в Славянске плановое озеленение проводится на двух улицах – Свободы и Бульварной. Как показал весенний мониторинг, на улице Свободы не принялись 19 декоративных кленов, осенью их придется заменять. На ул. Бульварной акт приживаемости будет составляться осенью – через полгода после высадки. В целом, как гласят нормативные документы, процент не прижившихся саженцев может составлять около трети посадочного материала. По факту этот норматив выполняется далеко не всегда. В целом, по словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, на сегодняшний день в городе больше удаляется старых и аварийных деревьев, чем высаживается новых.

Частные высадки и символические акции

По установленным правилам согласование с профильными службами исполкома требуется для высадки любого саженца – будь то вишня в частном огороде или туя возле магазина. Кстати сказать, попытки наладить учет частных высадок в Славянске уже предпринимались. В период, когда городским головой был Анатолий Левит, производители и поставщики посадочного материала (вплоть до торговцев на центральном рынке) отчитывались о реализованной за день продукции. Тогда, напомним, стояла задача повысить уровень озеленения Славянска от среднестатистического до курортного. Сейчас эта работа прекращена, и высаживаемые в частном порядке деревья в общегородских показателях не фигурируют, хотя именно здесь, как можно предположить, показатель приживаемости саженцев самый высокий.

Наиболее незавидная судьба ожидает деревья, высаживаемые в ходе общественных или политических акций. Такие мероприятия имеют обычно ярко выраженный акцент – на самом эпизоде посадки. После этого саженцы зачастую остаются без присмотра и полива. Один из последних примеров – территория возле детской горбольницы, где религиозная организация при участии общественности высадила в прошлом году сквер Мира, ныне фактически превратившийся в пустырь (на фото).

Нередки случаи, когда высадка деревьев производится из года в год на одном и том же месте. Пример тому - набережная Казенного Торца. Участников акций такой разворот событий, возможно, даже устраивает, но городу не приносит никакой реальной пользы.

Содержание и обслуживание

Удивительнее всего, что даже с учетом вышесказанного, Славянск продолжает внешне оставаться очень зеленым городом. По крайней мере, именно на это обстоятельство, в первую очередь, обращают внимание приезжающие сюда иностранцы. Понятно, что высказывая такую оценку, они говорят не о качестве зеленых насаждений, а об общем объеме зеленой массы. Более пристальный взгляд выявляет в этой массе очень много несоответствий правилам благоустройства: загораживающие тротуары ветви, вросшие в металлические ограды стволы, вздыбленный корнями асфальт и т. д. Устранять эти несоответствия, как показывает практика, никто не торопится.

Проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии в городе профильного коммунального предприятия, которое бы занималось этой работой. Ранее такое предприятие было, но после многочисленных реструктуризаций оно вошло в состав КП «Наружное освещение» на правах, можно сказать, подсобного хозяйства. Насколько нам известно, вопросом содержания зеленых насаждений в нем занимается всего одна бригада, что, конечно, - капля в море общей потребности.

Примечательно, что в городском руководстве разговоры о создании специализированного «зеленого» предприятия, обеспечении его техникой и соответствующим штатом работников в последние десятилетия не ведутся. Между тем, объем работ в этой сфере, если исходить из количества высаживаемых каждый год деревьев, постоянно увеличивается, а процент выживаемости саженцев, соответственно, уменьшается. В определенной мере, это похоже на пресловутый ямочный ремонт дорог – бюджетные средства, вроде, затрачены, а эффекта от их использования нет. И если так будет продолжаться и далее, то благоустроенных зеленых зон в городе ожидать придется еще очень долго.