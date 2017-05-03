|3 мая 2017
|Просмотров: 78
|
После того как в 2010 году на улице Урицкого (ныне Ярослава Мудрого) спилили почти все деревья, высаженные в конце 1950-х годов, озеленить «облысевшую» зеленую зону толком так и не удалось.
Попытки предпринимались дважды. Вначале за дело в качестве жеста доброй воли взялась «Славянсктеплосеть». Первая высадка деревьев состоялась осенью 2011 года. В следующем году работы продолжились, но уже в расширенном формате: оставшиеся от спиленных деревьев пни давали густую поросль, поэтому, чтобы не бороться с побегами каждый год, их решили выкорчевать.
В общем и целом, на месте старой посадки - от улицы Одесской до бульвара Героев Крут (Пасова) — в пять рядов были высажены дубы, березы и сирень. Из них уцелели лишь два: вдоль тротуара и проезжей части.
Вторая попытка озеленить опустевший участок была предпринята весной минувшего года: силами работников исполкома на улице Ярослава Мудрого были высажены 160 саженцев яблонь Недзвецкого. Деревья посадили в два ряда, на участке между остановками. Правда, через некоторое время кто-то сломал верхушки нескольких саженцев, но основная масса деревьев благополучно прижилась, и сейчас радует глаз цветением.
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
— 3 мая 2017 —
На улице Бульварной зацвели деревца, которые были высажены в начале ноября минувшего года. К счастью, все они прижились, но обращает на себя внимание тот факт, что не все из них по внешнему виду напоминают яблони Недзвецкого, в качестве которых позиционировались изначально.
— 3 мая 2017 —
Одним из мест, где деревья высаживают постоянно, является набережная реки Казенный Торец. Этот участок давно взяло под опеку Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов. Для него даже придумали отдельное название - «Староречье».
— 3 мая 2017 —
В ходе сноса несанкционированных киосков власти столкнулись с проблемой: некоторые из сооружений подключены к электрическим сетям, и как быть в этом случае — неизвестно.
— 3 мая 2017 —
В многоквартирных домах микрорайона Артема намечена массовая замена приборов учета электроэнергии с их выносом из квартир на лестничные площадки.
Приветствую, гость! Вход
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два»
После того как в 2010 году на улице Урицкого (ныне Ярослава Мудрого) спилили почти все деревья, высаженные в конце 1950-х годов, озеленить «облысевшую» зеленую зону толком так и не удалось.