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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

Антон Скворцов
3 мая 2017 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Аллею «сакур» посадили год назад. Фото - Антон Скворцов.

После того как в 2010 году на улице Урицкого (ныне Ярослава Мудрого) спилили почти все деревья, высаженные в конце 1950-х годов, озеленить «облысевшую» зеленую зону толком так и не удалось.

Попытки предпринимались дважды. Вначале за дело в качестве жеста доброй воли взялась «Славянсктеплосеть». Первая высадка деревьев состоялась осенью 2011 года. В следующем году работы продолжились, но уже в расширенном формате: оставшиеся от спиленных деревьев пни давали густую поросль, поэтому, чтобы не бороться с побегами каждый год, их решили выкорчевать.  

В общем и целом, на месте старой посадки - от улицы Одесской до бульвара Героев Крут (Пасова) — в пять рядов были высажены дубы, березы и сирень. Из них уцелели лишь два: вдоль тротуара и проезжей части. 

Вторая попытка озеленить опустевший участок была предпринята весной минувшего года: силами работников исполкома на улице Ярослава Мудрого были высажены 160 саженцев яблонь Недзвецкого. Деревья посадили в два ряда, на участке между остановками. Правда, через некоторое время кто-то сломал верхушки нескольких саженцев, но основная масса деревьев благополучно прижилась, и сейчас радует глаз цветением.

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Комментарии к статье «Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два»

После того как в 2010 году на улице Урицкого (ныне Ярослава Мудрого) спилили почти все деревья, высаженные в конце 1950-х годов, озеленить «облысевшую» зеленую зону толком так и не удалось.

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