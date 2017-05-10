О текущем ремонте и разметке дорог

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев отчитался о завершении текущего ремонта дорог на улицах Криворожской, Олексы Тихого (Ленинградской) и Свободы (на мостах и путепроводе).

После окончания работ на оставшейся части улицы Свободы и ремонта улицы Современной подрядчик перейдет в микрорайон Артема, где будет ремонтировать улицу Генерала Батюка.

Недавно к ремонтным работам подключилась вторая подрядная организация, в ведении которой улицы Торская (Коммунаров), Торговая (Фрунзе), Светлодарская (Чубаря). Затем она перейдет на улицы Барвенковскую (Володарского) и Голубовскую (Ворошилова).

Помимо контроля за качеством ямочного ремонта, «Водопонижение» занимается дорожной разметкой, засыпкой выбоин и уборкой проезжих частей.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ