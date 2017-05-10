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Фотофакт

Память и примирение

О текущем ремонте и разметке дорог

Антон Скворцов
10 мая 2017 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По традиции, разметка дорог ведется силами КП «Водопонижение».

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев отчитался о завершении текущего ремонта дорог на улицах Криворожской, Олексы Тихого (Ленинградской) и Свободы (на мостах и путепроводе). 

После окончания работ на оставшейся части улицы Свободы и ремонта улицы Современной подрядчик перейдет в микрорайон Артема, где будет ремонтировать улицу Генерала Батюка. 

Недавно к ремонтным работам подключилась вторая подрядная организация, в ведении которой улицы Торская (Коммунаров), Торговая (Фрунзе), Светлодарская (Чубаря). Затем она перейдет на улицы Барвенковскую (Володарского) и Голубовскую (Ворошилова). 

Помимо контроля за качеством ямочного ремонта, «Водопонижение» занимается дорожной разметкой, засыпкой выбоин и уборкой проезжих частей. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • Управлением жилищно-коммунального хозяйства объявлены электронные торги  для определения подрядной организации, которая будет заниматься капитальным ремонтом дорог на улицах Шнурковской (1 Мая), Васильевской (Окт. Революции), Святогорской (Карла Либкнехта), Почтовой (Р. Люксембург), Ясной и Шевченко. 
  • В течение минувшей недели город получал, в среднем, 26,2 тыс. кубометров воды в сутки — на 1,4 тысячи больше, нежели на позапрошлой. Объем подачи от «Воды Донбасса» составлял 20,7 тыс. м3, с фильтровальной станции - 5,5 тысячи «кубов».
  • По данным ГСЧС, в отчетном периоде на территории города произошло 20 пожаров. На одном из них, который случился на улице Почтовой (Розы Люксембург), погибла женщина. Подробнее об этом читайте на стр. 6
  • По информации директора КАТП Константина Водопьянова, на прошлой неделе в городе сгорели еще 4 пластиковых мусорных контейнера.

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Комментарии к статье «О текущем ремонте и разметке дорог»

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев отчитался о завершении текущего ремонта дорог на улицах Криворожской, Олексы Тихого (Ленинградской) и Свободы (на мостах и путепроводе). 

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