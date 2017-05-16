Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Представление нового руководителя Павел Жебривский начал с описания обстоятельств, из-за которых Славянский район остался без председателя. Он напомнил, что причиной увольнения Олега Власова стало решение сессии районного совета о недоверии председателю РГА. Отметил, что результатом деятельности прежнего руководителя стала полная дезорганизация работы исполнительных органов района. Исходя из этого, губернатор поставил перед Евгением Данилюком первоочередные задачи.

Он поручил новому председателю сформировать работоспособную команду, объединенную общей целью – повышение благосостояния населения. Особенно важно это, подчеркнул Жебривский, в свете реализации административной реформы и создания объединенных территориальных громад.

Самое пристальное внимание глава области поручил обратить на развитие экономики Славянского района. Работу в этом направлении он разделил на три вектора: сельское хозяйство, промышленное производство и частное предпринимательство. Говоря о последнем направлении, Павел Жебривский еще раз озвучил инициативу по реализации на территории области проекта с рабочим названием «украинский донецкий куркуль», нацеленную на поддержку малого и среднего бизнеса. В рамках этого проекта область выделяет 140 млн. грн. для открытия предпринимателями собственного производства, 10 млн. грн. - на погашение ими банковских кредитов и 12 млн. грн. - на стажировки за рубежом. Также в числе приоритетных задач губернатор поручил новому председателю районной администрации заняться созданием эффективной системы социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры. В контексте данной темы он сказал, что готов своим решением увеличить Славянскому району объемы финансирования для реализации инфраструктурных проектов.

В ответном слове Евгений Данилюк сообщил, что хотя он и не является уроженцем Донецкой области, но за время работы в регионе смог достаточно ознакомиться с местной спецификой. И это дает ему основания надеяться на свою полезность Славянском району. Со своей стороны, заверил новоназначенный председатель РГА, он готов к плодотворному сотрудничеству с местными чиновниками и депутатами - на благо проживающих в районе людей. От имени «старой гвардии» слово взял председатель Славянского районного совета Константин Черников, который подтвердил намерения депутатского корпуса и исполнительной власти вернуть район в первую пятерку областного рейтинга социально-экономического развития и выразил надежду, что новый руководитель райгосадминистрации сможет объединить для этого все «здоровые силы». Сейчас, напомним, Славянский район занимает в рейтинге последнее место.