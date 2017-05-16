В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Минул год с того момента, как в Славянске и Краматорске начала работать новая патрульная полиция. Первый день рождения службы отметили торжеством на Соборной площади в понедельник, 15 мая. Поздравляли патрульных представители руководства Национальной полиции, Донецкой облгосадминистрации и городских советов Славянска и Краматорска. Правоохранителей благодарили за службу, желали им здоровья и благополучных дежурств.

Заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что в силу специфики прифронтовых территорий работа славянских и краматорских патрульных отличается от работы их коллег из других городов. «У вас совсем другая служба, чем в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. Вы служите там, где погибают люди, где горе приходит в дом неожиданно», - сказал он, отметив, что при этом полицейские Донецкой области должны служить примером для всей Украины.

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков напомнил, что с момента создания службы в Украине погибли шестеро ее сотрудников. Их память, а также всех остальных правоохранителей, павших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания.

Евгений Жуков добавил, что сейчас в 32 городах Украины действуют 28 управлений патрульной полиции. Из них 6 находятся в зоне проведения АТО. Общая численность сотрудников насчитывает 12,6 тысячи человек. По его словам, сейчас полиция все еще находится в процессе становления, и для обучения и приобретения опыта ей понадобится не один год.

Мэр Краматорска Андрей Панков заявил, что за истекший год в городе улучшилась ситуация с соблюдением правопорядка в целом и на дорогах в частности. «Это ваша заслуга, это ваш круглосуточный труд», - отметил он, обращаясь к правоохранителям. Панков подчеркнул, что местная власть никогда не дистанцировалась от проблем правоохранителей. Год назад город помог отремонтировать офисное здание полиции, сейчас местный бюджет выделил деньги на приобретение мебели. По случаю праздника краматорский градоначальник преподнес полицейским в подарок мультимедийный проектор.

В свою очередь, заммэра Славянска Юрий Подлесный передал патрульным сертификат на получение портативной автомойки от общественной организации «Славянск — любимый город».

В честь события ряд сотрудников патрульной полиции были награждены нагрудными знаками «За отличие в службе», ценными подарками и благодарностями от руководства МВД, Нацполиции и Донецкой ОГА.

Свои выступления виновникам торжества подарили художественные коллективы Славянска и Краматорска, а также оркестр Нацполиции и ансамбль барабанщиц Харьковского Национального университета внутренних дел.