Над входом в центральный парк появилось название

|23 мая 2017
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В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».
Параллельно ведется монтаж проводки, которая будет обеспечивать электричеством светящиеся элементы панелей и букв. Кроме собственно светодиодов, конструкция будет подсвечиваться изнутри лампами.
Напомним, что материалы для реконструкции арки предоставлены Агентством США по международному развитию USAID, а сами работы ведутся за счет средство городского бюджета. На них выделено 300 тысяч гривен.
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Приветствую, гость! Вход
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• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
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19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
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• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
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Комментарии к статье «Над входом в центральный парк появилось название»
В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».