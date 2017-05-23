Над входом в центральный парк появилось название

В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».

Параллельно ведется монтаж проводки, которая будет обеспечивать электричеством светящиеся элементы панелей и букв. Кроме собственно светодиодов, конструкция будет подсвечиваться изнутри лампами.

Напомним, что материалы для реконструкции арки предоставлены Агентством США по международному развитию USAID, а сами работы ведутся за счет средство городского бюджета. На них выделено 300 тысяч гривен.