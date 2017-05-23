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Фотофакт

Активный выходной

Над входом в центральный парк появилось название

Антон Скворцов
23 мая 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В темное время суток верхняя часть арки и буквы будут светиться. Фото - Антон Скворцов.

В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».

Параллельно ведется монтаж проводки, которая будет обеспечивать электричеством светящиеся элементы панелей и букв. Кроме собственно светодиодов, конструкция будет подсвечиваться изнутри лампами.  

Напомним, что материалы для реконструкции арки предоставлены Агентством США по международному развитию USAID, а сами работы ведутся за счет средство городского бюджета. На них выделено 300 тысяч гривен.  

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Комментарии к статье «Над входом в центральный парк появилось название»

В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».

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