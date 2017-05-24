|24 мая 2017
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Директор БТИ Валерий Бондаренко сообщил, что к нему все чаще приходят люди, которым при обращении в различные учреждения и коммунальные предприятия говорят о нарушениях в документах о праве собственности на недвижимое имущество.
«Никто еще не отменял регистрационное удостоверение на кооперативную квартиру. Никто не отменял договор купли-продажи со штампом БТИ о том, что зарегистрировано право собственности в книгах. Никто не отменял реестр, который вело БТИ с 2003 года по 2013-й», - рассказал он. В связи с этим он призвал сотрудников, которые ввиду своей некомпетентности отсылают клиентов, у которых якобы не в порядке правоустанавливающие документы, повышать свою квалификацию. Более того, Валерий Бондаренко намерен ставить вопрос о наказании таких работников.
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Комментарии к статье «Что не в порядке - документы или квалификация »
Директор БТИ Валерий Бондаренко сообщил, что к нему все чаще приходят люди, которым при обращении в различные учреждения и коммунальные предприятия говорят о нарушениях в документах о праве собственности на недвижимое имущество.