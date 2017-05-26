В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

|26 мая 2017
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Похоже, в Славянске нашли способ установки новых светодиодных светофоров, которые четвертый год пылятся на складе КП «Водопонижение».
Идею озвучил заместитель начальника Северного отделения госпредприятия МВД Украины «Донбасс-информ-ресурсы» Алексей Бурлаев, который 23 мая был приглашен на заседание депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города.
Надо сказать, что вопрос замены оборудования муссируется уже не первый год. Современные светодиодные светофоры, яркие и экономичные, были приобретены для замены ламповых еще в каденцию Нели Штепы. Но потом оказалось, что поставить их не так-то просто, поскольку все светофорные объекты в городе принадлежат дочернему предприятию МВД «Донбасс-информ-ресурсы».
Для реконструкции необходимо, чтобы либо МВД передало городу свои объекты (а оно, насколько удалось понять, делать это категорически отказывается), либо чтобы город передал новые светофоры ему на баланс (против этого выступает уже УЖКХ, поскольку считает подобные действия незаконными и уголовно наказуемыми). Словом, в представлении городских властей проблема оказалась практически неразрешимой. Тем не менее, в Краматорске, где складывалась аналогичная ситуация, выход нашли. Там старые светофоры заменили новыми в процессе капитального ремонта и передали их МВД. Тем самым в соседнем городе светофорный парк обновился на 80%. В Славянске же светодиодные устройства стоят пока только на перекрестке улиц Центральной и Шелковичной (Искры), один из них даже с обратным отсчетом времени. Ими в декабре 2013 года заменили старые, которые перегорели в результате аварии. Тогда обе заинтересованные стороны пошли на компромисс, а теперь коса вновь нашла на камень.
Сейчас на базе «Водопонижения» лежит комплект светофоров, которые предназначаются для установки на площади Семейко (перекресток улиц Свободы, Светлодарской (Чубаря) и Торговой (Фрунзе)). Алексей Бурлаев предложил поступить следующим образом: снять старые светофоры, починить, покрасить стойки и поставить на них новые. А чтобы все было законно - передать оборудование на обслуживание «Донбасс-информ-ресурсам» в аренду за символическую плату. Несмотря на простоту, такой вариант, по словам председателя комиссии Анатолия Олексюка, доселе не рассматривался. Проработать данный вопрос было поручено юристам.
Алексей Бурлаев подчеркивает, что вопрос модернизации оборудования стоит крайне остро. Старые светофоры, которые начинали ставить еще в середине 80-х годов прошлого века, давно исчерпали свой ресурс, устарев физически и морально. К примеру, контроллеры, управляющие переключением сигналов, отслужили срок, который в семь (!) раз превышает нормативный. К тому же, светофоры старого образца крайне неэффективны в плане энергопотребления. Так, на каждом сигнале стоит 100-ваттная лампа, тогда как сигнал светодиодного светофора обеспечивается матрицей, которая берет всего 10 ватт. Сейчас на оплату электроэнергии, потребляемой всеми светофорными объектами, город тратит 13-15 тысяч гривен в месяц. Полная модернизация позволит сократить эту сумму в десять раз.
Несомненно, замена светофоров обойдется недешево – комплект на один перекресток стоит 300-400 тысяч гривен. Но от этого никуда не деться: по словам специалиста, по степени технического совершенства старые светофоры стоят в одном ряду с ламповыми телевизорами и представляют собой вопиющий анахронизм. И хотя оборудование советского производства славится своей надежностью, служить вечно оно не может.
В Славянске насчитывается 13 светофорных объектов. Два из них – на перекрестках улиц Вольной и Батюка, Свободы и Центральной (Карла Маркса) – не работают.
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• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
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• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
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• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
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Комментарии к статье «В Славянске придумали, как поставить новые светофоры»
Похоже, в Славянске нашли способ установки новых светодиодных светофоров, которые четвертый год пылятся на складе КП «Водопонижение».