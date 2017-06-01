|1 июня 2017
|Просмотров: 76
|
Недавно в славянском парке возобновилось начатое в конце минувшего года строительство спортивной площадки, которая будет создана в рамках совместного проекта с Агентством США по международному развитию (USAID).
На данном этапе ведется засыпка щебнем предварительно подготовленного участка, на котором был снят верхний слой грунта. Затем, как объяснил директор парка Алексей Солодовников, щебень засыпят материалом более мелкой фракции, а сверху площадку забетонируют. В результате получится фундамент эллиптической формы площадью около 2 тысяч кв. м. На нем застелют резиновое поле для мини-футбола, а с двух сторон от него установят тренажеры.
Как известно, помимо спортивной, в парке будут построены детская площадка и танцпол, а также вымощены плиткой две дороги для автомобилей и два пешеходных тротуара.
Добавим, что, кроме упомянутых работ, в парке началась подготовка основания для футбольного поля с искусственным покрытием, которое для города приобрела Донецкая ОВГА.
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
— 1 июня 2017 —
На текущей неделе подрядная организация приступила к подготовительным работам по установке тренажерных площадок, полученных городом в рамках областного проекта, приуроченного к 85-летию Донецкой области.
— 31 мая 2017 —
На состоявшейся 31 мая сессии Славянского горсовета депутаты утвердили изменения в городскую программу "Безопасный город", действие которой рассчитано на 2016-2018 гг.
— 31 мая 2017 —
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал вознаграждение первому городу области, который полностью выполнит задачи по украинизации. Такая информация появилась на его странице в соцсети «Фейсбук» еще 22 мая.
— 30 мая 2017 —
Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.
Приветствую, гость! Вход
1 июня 2017
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
31 мая 2017
• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
• Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В парке возобновилось строительство спортплощадки»
Недавно в славянском парке возобновилось начатое в конце минувшего года строительство спортивной площадки, которая будет создана в рамках совместного проекта с Агентством США по международному развитию (USAID).