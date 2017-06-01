В парке возобновилось строительство спортплощадки

Недавно в славянском парке возобновилось начатое в конце минувшего года строительство спортивной площадки, которая будет создана в рамках совместного проекта с Агентством США по международному развитию (USAID).

На данном этапе ведется засыпка щебнем предварительно подготовленного участка, на котором был снят верхний слой грунта. Затем, как объяснил директор парка Алексей Солодовников, щебень засыпят материалом более мелкой фракции, а сверху площадку забетонируют. В результате получится фундамент эллиптической формы площадью около 2 тысяч кв. м. На нем застелют резиновое поле для мини-футбола, а с двух сторон от него установят тренажеры.

Как известно, помимо спортивной, в парке будут построены детская площадка и танцпол, а также вымощены плиткой две дороги для автомобилей и два пешеходных тротуара.

Добавим, что, кроме упомянутых работ, в парке началась подготовка основания для футбольного поля с искусственным покрытием, которое для города приобрела Донецкая ОВГА.