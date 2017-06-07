«Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»

В Центре культуры и окружающей среды 3 июня состоялся красивый и зрелищный праздник детства - конкурс «Мини-мисс Славянск-2017». В этом году шоу, организованное редакцией газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс», прошло в городе в 16 раз. Как всегда конкурс подарил возможность 12-ти юным славянкам сделать первый шаг на пути к большим победам.

Атмосфера праздника начиналась еще на подступах к ДК. Нарядно одетые гости, волнующиеся перед выступлением творческие коллективы, решительно настроенные группы поддержки - все это создавало неуловимую ауру чуда под названием «Мини-мисс Славянск», которое, повторяясь из года в год, все равно остается чудом.

В зале был полный аншлаг. Люди, которым не удалось достать «лишний билетик», стояли в проходах. Когда погас свет и поднялся занавес, зрители замерли в ожидании. Однако, по уже сложившейся традиции, шоу началось с выхода участниц «Мини-мисс Славянск» прошлых лет, по совместительству - солисток театра пенсии «Фейерверк» под руководством Елены Резник. Девчонки исполнили гимн конкурса - «Все мы здесь принцессы». И это было неоспоримой правдой. Ведь, как признавались конкурсантки, бывших «мини-мисс» не существует. Каждая из них, выступая на сцене, вспоминала свой первый звездный час и мечтала хоть ненадолго вернуться в прошлое.

Но по законам жанра, главными героинями праздника теперь уже были не они. Двенадцать новых принцесс блистали на сцене Центра культуры и окружающей среды, стараясь завоевать корону королевы и признание публики. Можно только представить, как трудно приходилось жюри, ведь все участницы были ослепительно прекрасны.

В первый раз перед зрителями девочки предстали в национальных украинских костюмах. Одетые в цвета национального флага, они вышли под композицию «Україна моя», еще раз подтвердив истину, насколько прекрасна наша страна. Оставалось только догадываться, сколько усилий приложила руководитель танцевального клуба «Фо степ» Татьяна Химион, которой за пару месяцев хореографической подготовки конкурсанток удалось добиться такой слаженности движений и чистоты танцевального рисунка. А прически от мастеров центра красоты «Соло» добавляли участницам неповторимости и уверенности в себе.

Ведущий Александр Кашлаков представил юных красавиц публике. Из кратких «визиток» зрители узнали, что претендентки на корону королевы трудолюбивы, настойчивы и обладают множеством достоинств. Они учат английский, чтобы путешествовать по миру, любят математику и собак. Не верят в чудеса и считают, что всего в жизни нужно добиваться своими силами. Они мечтают о роликах и Париже, а еще - о мире в своей стране.

Поддержанные аплодисментами, будущие мини-мисс образца 2017 года отправились готовиться к следующему выступлению. А почтенной публике не давали скучать местные вокальные и танцевальные коллективы. Поскольку давно известно, что каждый ребенок Славянска талантлив, выступлений хватило, чтобы заполнить все перерывы между выходами конкурсанток. Зрители увидели постановки образцового ансамбля народного танца «Родничок» (руководитель Владимир Котов), студии арабского танца «Оазис» (руководитель Виктория Котова), танцспортклуба «Фо-степ» (руководители Татьяна Химион, Ирина Беньяминова), театра песни «Фейерверк» (руководитель Елена Резник). «Мини-мисс Нотка -2016» Таисия Кульга зажгла зал бесшабашной композицией «Беспредел».

В общем, скучать публике не приходилось, и все же зал ждал появления участниц. И они оправдали все ожидания. Следующий выход девчонок назывался «Домашнее задание». Во время его исполнения каждая из конкурсанток имела возможность продемонстрировать свои таланты, удивив зрителей и жюри эксклюзивным номером. В этом конкурсе жюри оценивает оригинальность, артистичность и творческие способности участниц.

Большинство заготовок представляли собой хореографические и вокальные композиции. Но, благодаря таланту участниц и мощной поддержке художественных коллективов, каждое выступление превращалось в неповторимое шоу. Часто оно сопровождалось спецэффектами и всегда - аплодисментами зрителей. Зал неистовствовал.

Плакаты, шары, цветы и другие яркие подручные средства наглядно демонстрировали, что каждая из конкурсанток - действительно лучшая. Родственники и поклонники маленьких артисток, не в силах сдержать эмоций, несли девчонкам букеты на сцену, не дожидаясь официальной церемонии награждения.

Обычно домашние задания завершают первое отделение шоу. Но в этот раз зрителей ждал сюрприз. Девочки вышли на сцену с папами. Уверенные в себе мужчины буквально таяли под нежными взглядами маленьких красавиц. Весь зал видел, что папины дочки крепко держат в своих руках мужские сердца. Наверное, родители представляли себе, что когда-нибудь также поведут дочь на свадебной церемонии. А пока танцевальный номер с папами принцесс стал самым трогательным моментом шоу. Публика украдкой смахивала слезы, понимая, что этот выход - красивое объяснение в любви тем, кто не жалеет сил и времени для своих детей.

Выдержать эмоций зала ведущий не смог и объявил антракт. Зрители провели его с пользой – каждый отдал свой голос понравившейся участнице. Другими словами, зал сам выбирал победительницу. Девочка, набравшая наибольшее количество голосов, становилась «Мини-мисс Зрительских симпатий». За активное участие в голосовании также полагался приз. В этот раз он, в виде торта, достался зрительнице Алине Васильевне, сидевшей на 9 ряду. Она пришла, чтобы поддержать свою внучку.

Четвертый выход участниц назывался «Шоу герлз» и демонстрировал танцевальные возможности участниц. Девчонки в кожаных брючках и стильных блузках действительно показали шоу, с которым не стыдно было бы выйти в театры Бродвея. Это выступление не на шутку разогрело публику перед самым волнующим моментом конкурса.

И миг, которого так долго ждали, настал. Затаив дыхание, зрители заворожено смотрели на сцену, стараясь не упустить ни одного мгновения, ни одной эмоции. Под звуки вальса перед ними появлялись участницы конкурса в бальных платьях. Каждая была прекрасной, каждая была самой-самой. Именно об этом говорили и помощник народного депутата Олега Недавы, под чьим патронатом проходил конкурс, и члены жюри, и спонсоры, вручавшие подарки.

- Вы – гордость своего города и страны. Вы – лучшие. Каждая из вас – первая. Пусть праздник в вашей жизни не заканчивается никогда, - желали маленьким принцессам взрослые.

И благодарили тех, кто много лет подряд дарит городу этот праздник.

Отец двоих дочерей, Олег Недава подарил участницам конкурса очень женский подарок – золотые подвески. Кроме того, благодаря ему и официальному спонсору конкурса кондитерской фабрике «Валенсия» девчонки отправятся в десятидневный тур по Шевченковским местам.

Титулы и ленточки, конечно же, тоже достались всем. В этом году они распределились так:

«Мини-мисс Улыбка - 2017» - №7 Алиса Бугрова

«Мини-мисс Нотка - 2017» - №8 Валерия Шевченко

«Мини-мисс Грация-2017» - №3 Вероника Матвеева

«Мини-мисс Златовласка-2017» - №6 Злата Дзигунская

«Мини-мисс Синеглазка-2017» - №1 Ксения Калиберда

«Мини-мисс Cимпатия-2017» - №2 Ульяна Крюкова

«Мини-мисс Крошечка-2017» - №12 Анна Макогон

«Мини-мисс Изюминка-2017» - №10 Карина Марченко

«Мини-мисс Жемчужина-2017» - №11 София Капацина

«Мини-мисс Очаровашка-2017» - №4 Виктория Нерубащенко

«Мини-мисс Фантазия-2017» - №9 Анастасия Шевченко

«Мини-мисс Фото-2017» - №5 Анастасия Письменская

Ленточки девочкам вручала «Мини-мисс Славянск-2003» Полина Шальнева. Разумеется, ленточками дело не ограничилось. В подарок от спонсоров участницам достались школьные ранцы, пакеты сладостей, торты, развивающие игры, подковы на счастье, сертификаты на посещение SPA-центра «Тисида» и конно-спортивного клуба «Аллюр», дизайнерские букеты.

Некоторых девчонок партнеры конкурса отметили особо. Так, агентство полезных подарков «Ipopo» подарило сертификат на 1 тыс. грн. участнице под №5 Анастасии Письменской. Она сможет заказать на эту сумму подарок на свое усмотрение. Сертификат на 1 тыс. грн. на проведения дня рождения в кафе «Палермо» достался участнице под №6 Злате Дзигунской. Его вручила руководитель официального спонсора конкурса кондитерской фабрики «Валенсия» Виктория Садыкова. Еще две девчонки - Ксения Калиберда (№1) и Ульяна Крюкова (№2) смогут бесплатно заказать именинный торт на фабрике «Валенсия». Салон красоты «Соло» подарил трем участницам - Карине Марченко (№10), Анастасии Шевченко (№9), Алисе Бугровой (№7) - сертификаты на обучение в новом проекте «Школа красоты».

Отдельную номинацию, по традиции, учредил интернет-провайдер «Славтелеком». «Мини-мисс интернет-2017» определяли путем голосования во всемирной паутине. Ею стала Карина Марченко, набравшая 9917 голосов. Вместе с дополнительной ленточкой девочке достался в подарок профессиональный фен.

Новой стала номинация от рекламного агентства «Неон». Титул «Звездочка Неона-2017» достался Анастасии Шевченко. В подарок от агентства ролик с выступлением Насти будет неделю транслироваться на славянском видеоборде.

Еще одной номинацией - «Мини-мисс Симпатия Донбасса» Анастасию Шевченко наградил Общественный союз «Донбасс». Вместе с ленточкой девочке подарили рюкзак и мягкую игрушку.

Но все это лишь усиливало главную интригу. Ведь участниц было 12, а корон – только три. Первая из них украсила конкурсантку, которую победительницей выбрал зал. «Мини-мисс Зрительских симпаний-2017» тоже определяется путем подсчета голосов. В этот раз публика отдала предпочтение Алисе Бугровой. Титул «Вице-мини-мисс Славянск-2017» жюри присудило Анастасии Шевченко. Короны новым принцессам вынесли прошлогодние обладательницы этих титулов Алена Дементьева и Алика Рябец. Для новой королевы корону вынесла «Мини-мисс Славянск-2016» Алина Цыбуля.

Для оглашения имени победительницы на сцену поднялся главный редактор газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» Сергей Доценко. Он не стал выдерживать театральную паузу. «Мини-мисс Славянск-2017» стала Карина Марченко – эти слова послужили сигналом. И на сцену, довершая сказку, полетело конфетти, а зал осветили огни фейерверка.

От народного депутата победительница получила в подарок золотые серьги. От отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта девочке вручили путевку в детский лагерь отдыха.

Когда схлынули первые эмоции, Карина в своем первом интервью для настоящей газеты призналась, что всегда верила в победу. А вот мама дома убеждала не расстраиваться, если корона достанется не ей.

- Я всегда знала, что смогу победить. Когда мы приняли решение участвовать, сразу настраивались на то, что должны завоевать главную корону. Но мама и бабушка очень волновались. А я старалась, выполняла все, что требовала тренер и много улыбалась, - призналась победительница.

«Мини-мисс Славянск-2017» перешла в 4 класс ООШ №17. Она любит животных и хочет стать врачом. Карина Марченко считает, что каждая девочка должна попробовать свои силы в конкурсе «Мини-мисс Славянск».

- Это очень весело, мы здесь многому научились. Главное, надо не бояться, верить в себя, пробовать и улыбаться, - советует новая «Мини-мисс Славянск».

Праздник, полный радостных эмоций и ярких впечатлений, подошел к концу. Мы верим, что ровно через год сцена Центра культуры и окружающей среды вновь засверкает софитами. И сказка под названием «Мини-мисс Славянск» повторится. Но это будет другая сказка с другими героинями. Неизменным останется лишь желание редакции газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» находить талантливых, обаятельных маленьких славянок, чтобы подарить городу еще один праздник детства.

они помогли нам сделать праздник:

Народный депутат Украины Олег Недава, кондитерская фабрика "Валенсия", отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Славянского городского совета, сеть супермаркетов "Браво", агентство полезных подарков "ipopo", агентство торжеств "7 небо", студия декора Ирины Демидович, SPA-центр "Тисида", конно-спортивный клуб "Аллюр", кафе "Palermo", салон красоты "Соло", интернет-провайдер "Славтелеком", рекламное агентство "Неон", радио "djfm" (Краматорск), стильное радио "Перец FM" (Краматорск), газета "Славянские объявления", фото участниц - Алина Сметанкина.

Фоторепортаж с конкурса - Сергей Ковалев.