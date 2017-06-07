Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

В Славянске состоялось заседание исполкома, на котором было принято решение «Про дотримання мовного законодавства». Согласно этому документу, руководителям всех учреждений и организаций предписано принять меры по приведению в соответствие с законом о декоммунизации и украинизации вывесок, аншлагов и других информационных указателей.

При этом, как объяснил заместитель городского головы Юрий Подлесный, учреждения государственной и коммунальной собственности должны сделать это в обязательном порядке. Сфере же частного бизнеса по этому поводу поступили настоятельные рекомендации.

Кроме того, говорит заместитель мэра, сейчас с подачи депутатов разрабатывается Положение, позволяющее привлечь бизнес-структуры к замене табличек и информационных вывесок.

- Для бюджета города провести самостоятельно эту работу достаточно дорого. Но если частные предприниматели захотят, чтобы на табличках и аншлагах были реквизиты их предприятий, они смогут заменить их за свой счет. При этом все вывески и таблички будут единого, утвержденного исполкомом образца, - рассказал Юрий Подлесный.

Таким образом, Славянск все же включился в борьбу за 30 млн. гривен, объявленную губернатором. Напомним, что такое вознаграждение на развитие инфраструктуры Павел Жебривский пообещал первому городу области, который полностью выполнит задачи по украинизации, то есть полностью переведет на украинский язык все информационные и рекламные вывески, в том числе и таблички с названиями улиц.

В прошлом номере «ТВ плюс» мы сообщали, что, как выяснили журналисты, формально конкурс в области не объявлялся, и Славянску, стало быть, не в чем участвовать. На тот момент участие в борьбе за 30 млн., как объяснял тогда Юрий Подлесный, было под вопросом.

- Действительно, формально конкурс объявлен не был. Но отсутствие формализации вовсе не означает отсутствие работы. 30 миллионов - слишком хорошая награда, чтобы от нее отказаться. Нас ждет огромная глыба работы, и единовременно, как я и говорил, ее с места не сдвинешь. Но планомерная деятельность приведет нас к желаемому результату, - считает заместитель городского головы.

Отметим, что на сегодняшний день лидером в борьбе за 30 млн. грн. пока является Покровск (Красноармейск). Об этом написал губернатор Павел Жебривский на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Громада старается, потому что понимает: информационное пространство каждого нашего города должно быть сформировано так, чтобы у человека, который сюда заехал, даже капли сомнений не возникало, что здесь - Украина. В нашей ситуации - это один из вопросов безопасности. И чтобы разного рода «отпускники и командировочные» больше никогда не «блудили» нашими землями. И не «валялидурака», потому что каждая улица, каждый магазин, каждый парк или даже столб однозначно будет им говорить - тут Украина», - сообщает председатель Донецкой ОВГА.