Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома

Во вторник, 6 июня, состоялась внеочередная сессия Славянского горсовета. Провести пленарное заседание в срочном порядке потребовалось для запуска тендера по освоению денег, которые Государственный фонд регионального развития выделил городу на ремонт родильного дома.

По словам городского головы Вадим Ляха, о том, что средства будут выделены, стало известно в конце прошлой недели, после очередной сессии.

Сумма финансирования исчисляется 35 миллионами гривен. 20 миллионов планируется освоить в нынешнем году, остальные 15 млн. — в следующем. Реализация проекта предусматривает 10%-ное софинансирование из местного бюджета. Решением сессии необходимая сумма, которая была изначально заложена в раздел «Инвестиции», переведена в раздел «Здравоохранение».

Начальник отдела охраны здоровья Елена Джим объяснила, что запланированные мероприятия включают термомодернизацию главного корпуса медучреждения, замену всех коммуникаций, капремонт хозпостроек, а также замену инсинератора — установки для термического уничтожения биологических отходов. По ее словам, вместо устаревшего оборудования, работа которого сопровождается дымом и неприятным запахом, новое устройство будет сжигать биоотходы при температуре порядка тысячи градусов, причем никаких нежелательных эффектов производители не обещают.

В этом году планируется реализовать ту часть проекта, которая не потребует остановки работы родильного дома, а именно — утеплить главный корпус, заменить кровлю, двери, отремонтировать подвальные коммуникации и подсобные помещения. Плюс ко всему, будет приобретен новый инсинератор.

Замену сетей и внутренний ремонт главного корпуса решили оставить на следующий год.

ЧТО ЕЩЕ

Кроме того, горсовет принял решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития на 2017 год. По словам Вадима Ляха, это было сделано с тем, чтобы профильный департамент Донецкой облгосадминистрации смог объявить тендер на реконструкцию городского парка, на которую областной экологический фонд выделил 20 миллионов гривен.

Сессия приняла решение о выделении 120 тысяч гривен на приобретение путевок в рамках софинансирования областной программы по оздоровлению.