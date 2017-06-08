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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На реконструкцию роддома в рамках софинансирования с ГФРР из местного бюджета потратят 3,5 млн. гривен.

Во вторник, 6 июня, состоялась внеочередная сессия Славянского горсовета. Провести пленарное заседание в срочном порядке потребовалось для запуска тендера по освоению денег, которые Государственный фонд регионального развития выделил городу на ремонт родильного дома.

По словам городского головы Вадим Ляха, о том, что средства будут выделены, стало известно в конце прошлой недели, после очередной сессии. 

Сумма финансирования исчисляется 35 миллионами гривен. 20 миллионов планируется освоить в нынешнем году, остальные 15 млн. — в следующем. Реализация проекта предусматривает 10%-ное софинансирование из местного бюджета. Решением сессии необходимая сумма, которая была изначально заложена в раздел «Инвестиции», переведена в раздел «Здравоохранение».  

Начальник отдела охраны здоровья Елена Джим объяснила, что запланированные мероприятия включают термомодернизацию главного корпуса медучреждения, замену всех коммуникаций, капремонт хозпостроек, а также замену инсинератора — установки для термического уничтожения биологических отходов. По ее словам, вместо устаревшего оборудования, работа которого сопровождается дымом и неприятным запахом, новое устройство будет сжигать биоотходы при температуре порядка тысячи градусов, причем никаких нежелательных эффектов производители не обещают. 

В этом году планируется реализовать ту часть проекта, которая не потребует остановки работы родильного дома, а именно — утеплить главный корпус, заменить кровлю, двери, отремонтировать подвальные коммуникации и подсобные помещения. Плюс ко всему, будет приобретен новый инсинератор. 

Замену сетей и внутренний ремонт главного корпуса решили оставить на следующий год.

ЧТО ЕЩЕ 

Кроме того, горсовет принял решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития на 2017 год. По словам Вадима Ляха, это было сделано с тем, чтобы профильный департамент Донецкой облгосадминистрации смог объявить тендер на реконструкцию городского парка, на которую областной экологический фонд выделил 20 миллионов гривен. 

Сессия приняла решение о выделении 120 тысяч гривен на приобретение путевок в рамках софинансирования областной программы по оздоровлению.

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Комментарии к статье «Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома»

Во вторник, 6 июня, состоялась внеочередная сессия Славянского горсовета. Провести пленарное заседание в срочном порядке потребовалось для запуска тендера по освоению денег, которые Государственный фонд регионального развития выделил городу на ремонт родильного дома.

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