Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города

На прошлой неделе работники «Славгорводоканала» занимались устранением крупной подземной утечки на магистральном водоводе №9, которая образовалась в районе пересечения улиц Свободы и Светлодарской (Чубаря).

Как рассказал главный инженер предприятия Алексей Шурко, обнаружить ее удалось не сразу, поскольку вода на поверхность земли не выходила. Предположение об аварийной ситуации возникло после резкого падения давления в сети в центре города, которое не удавалось восстановить с помощью подачи дополнительных объемов воды.

В результате обследования технологических колодцев факт утечки был подтвержден, причем обнаружилось, что вода сразу же сходила в ливневую канализацию. Окончательный вывод о том, что вода является водопроводной, был сделан после проведения лабораторного анализа, который выявил в ней наличие хлора.

Место повреждения трубы определили с помощью специального прибора «Прогресс» для обследования подземных коммуникаций. Оказалось, что 630-миллиметровая труба пришла в негодность от времени под воздействием коррозии.

С целью ликвидации утечки в пятницу, 2 июня, пришлось остановить подачу воды части центральных районов города. Аварийно-восстановительные работы были выполнены в течение дня, после чего водоснабжение отключенных кварталов было восстановлено.