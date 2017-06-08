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Фотофакт

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Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для обнаружения и ликвидации утечки работникам водоканала пришлось выполнить значительный объем земляных работ.

На прошлой неделе работники «Славгорводоканала» занимались устранением крупной подземной утечки на магистральном водоводе №9, которая образовалась в районе пересечения улиц Свободы и Светлодарской (Чубаря).

Как рассказал главный инженер предприятия Алексей Шурко, обнаружить ее удалось не сразу, поскольку вода на поверхность земли не выходила. Предположение об аварийной ситуации возникло после резкого падения давления в сети в центре города, которое не удавалось восстановить с помощью подачи дополнительных объемов воды. 

В результате обследования технологических колодцев факт утечки был подтвержден, причем обнаружилось, что вода сразу же сходила в ливневую канализацию. Окончательный вывод о том, что вода является водопроводной, был сделан после проведения лабораторного анализа, который выявил в ней наличие хлора. 

Место повреждения трубы определили с помощью специального прибора «Прогресс» для обследования подземных коммуникаций. Оказалось, что 630-миллиметровая труба пришла в негодность от времени под воздействием коррозии. 

С целью ликвидации утечки в пятницу, 2 июня, пришлось остановить подачу воды части центральных районов города. Аварийно-восстановительные работы были выполнены в течение дня, после чего водоснабжение отключенных кварталов было восстановлено.

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Комментарии к статье «Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города»

На прошлой неделе работники «Славгорводоканала» занимались устранением крупной подземной утечки на магистральном водоводе №9, которая образовалась в районе пересечения улиц Свободы и Светлодарской (Чубаря).

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