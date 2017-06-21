Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы

Жительница улицы Солидарной (Пролетарской) (на фото) поинтересовалась у начальника РЭСа, когда будет заменен покосившийся деревянный столб возле дома №149. По ее словам, соответствующая заявка была подана еще в 2012 году. Причем, по данным женщины, столбы город получил в прошлом году.

В процессе разбирательства вопроса выяснилось, что, по всей видимости, речь идет об опорах, купленных за деньги местного бюджета. Но приобретает их город не для РЭСа, поскольку энергоснабжающая организация не является коммунальным предприятием, а для КП «Наружное освещение», которое занимается городскими осветительными сетями.

Далее оказалось, что капитальный ремонт линии по указанному адресу в планах не значится. В итоге разобраться, кто должен заниматься заменой столба - РЭС, на балансе которого он числится, или «Наружное освещение» - было поручено профильным специалистам.

Далее оказалось, что, помимо прочего, жительницу улицы Солидарной беспокоит проблема подтопления в этом районе. Женщина поделилась своими соображениями относительно ее решения, однако выяснилось, что в этом вопросе у нее и руководителя КП «Водопонижение» весьма серьезные разногласия. Директор предприятия Сулейман Фарзалыев рассказал, что в последнее время жители проблемных районов почему-то препятствуют работникам предприятия, когда те приезжают на расчистку дренажных канав. «Куда бы ни приезжала наша бригада, нигде не дают работать. Все им не так. Они считают, что лучше нас знают, что надо делать», - посетовал он.