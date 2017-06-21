Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы

|21 июня 2017
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Значительная часть аппаратного совещания 20 июня была посвящена обсуждению проблем микрорайона Варшава.
Жительница улицы Солидарной (Пролетарской) (на фото) поинтересовалась у начальника РЭСа, когда будет заменен покосившийся деревянный столб возле дома №149. По ее словам, соответствующая заявка была подана еще в 2012 году. Причем, по данным женщины, столбы город получил в прошлом году.
В процессе разбирательства вопроса выяснилось, что, по всей видимости, речь идет об опорах, купленных за деньги местного бюджета. Но приобретает их город не для РЭСа, поскольку энергоснабжающая организация не является коммунальным предприятием, а для КП «Наружное освещение», которое занимается городскими осветительными сетями.
Далее оказалось, что капитальный ремонт линии по указанному адресу в планах не значится. В итоге разобраться, кто должен заниматься заменой столба - РЭС, на балансе которого он числится, или «Наружное освещение» - было поручено профильным специалистам.
Далее оказалось, что, помимо прочего, жительницу улицы Солидарной беспокоит проблема подтопления в этом районе. Женщина поделилась своими соображениями относительно ее решения, однако выяснилось, что в этом вопросе у нее и руководителя КП «Водопонижение» весьма серьезные разногласия. Директор предприятия Сулейман Фарзалыев рассказал, что в последнее время жители проблемных районов почему-то препятствуют работникам предприятия, когда те приезжают на расчистку дренажных канав. «Куда бы ни приезжала наша бригада, нигде не дают работать. Все им не так. Они считают, что лучше нас знают, что надо делать», - посетовал он.
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• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Значительная часть аппаратного совещания 20 июня была посвящена обсуждению проблем микрорайона Варшава.