Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей

По его словам, народ жалуется на то, что в местах починки водопроводных сетей аварии часто происходят вновь. «Сегодня сделали, через два дня опять на том же месте. Даже не закапывают яму, как будто знают, что снова рванет», - поделился мэр, пообещав передать генеральному директору предприятия перечень проблемных адресов.

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