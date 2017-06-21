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Фотофакт

Динамика конфликта

Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей

Антон Скворцов
21 июня 2017 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Одна из постоянных утечек на улице Вольной. Несколько лет назад здесь ликвидировали порыв центрального водовода, и с тех пор на этом месте периодически образуется лужа.

Городской голова Вадим Лях, накануне встречавшийся с жителями микрорайона Артема, передал их замечания руководству водоканала.

По его словам, народ жалуется на то, что в местах починки водопроводных сетей аварии часто происходят вновь. «Сегодня сделали, через два дня опять на том же месте. Даже не закапывают яму, как будто знают, что снова рванет», - поделился мэр, пообещав передать генеральному директору предприятия перечень проблемных адресов.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение прошлой недели силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 39 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 58 засоров канализации.  
  • Среднесуточный объем водоснабжения города увеличился и составил 30,8 тыс. кубометров. 25,4 тысячи кубов Славянск получил от КП «Компания «Вода Донбасса», 5,4 тыс. - с фильтровальной станции.  
  • По данным управления ГСЧС, в отчетном периоде на территории города произошли четыре пожара. В трех случаях на открытой территории горела сухая растительность. Погибших и пострадавших нет.
  • В прошлую субботу, 17 июня, на ул. Леонида Быкова (Дзержинского) в районе дома №17 обнаружена и ликвидирована современная минометная мина калибром 120 мм. 
  • Из 152 миллионов гривен, необходимых для выплаты июньских пенсий, к настоящему времени выплачено 114 млн.

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Комментарии к статье «Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей»

Городской голова Вадим Лях, накануне встречавшийся с жителями микрорайона Артема, передал их замечания руководству водоканала.

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