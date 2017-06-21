БТИ советует проверять документы перед заключением сделок

«Идут к нотариусу. Двадцать лет в квартире никто не бывал. Заключается сделка. Раньше по законодательству было предусмотрено, то человек приходит в БТИ при любой сделке, а потом идет к нотариусу — все это исключает ошибки. Ошибок у людей очень много, а это все материальные затраты», - утверждает специалист.