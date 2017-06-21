|21 июня 2017
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Прогнозы о том, что прием первых посетителей областной диагностический центр начнет уже к концу лета, вероятно, не оправдаются. Ведь ремонтные работы здесь пока еще не начались.
Напомним, что в июле прошлого года депутаты Славянского горсовета передали в областную коммунальную собственность часть бывшей узловой больницы, расположенной на улице Малогородской, - для обустройства здесь современного центра лучевой диагностики и областной консультативной поликлиники. Необходимые для этого 30 миллионов гривен выделяются из областного бюджета в рамках специализированной программы.
Как заверил руководитель не открывшегося пока медучреждения Алексей Яковленко, деньги на целевой счет уже поступили, что позволило начать закупку оборудования. Параллельно идет процесс утверждение штата сотрудников новой структурной единицы.
Если говорить о строительной реконструкции помещения, а она ожидается весьма масштабная, то эти работы тормозятся тендерными процедурами. Вернее - необходимостью корректировать условия, предлагаемые участникам торгов. По словам Алексея Яковленко, проведенный ранее тендер никого из потенциальных «клиентов» не привлек, поскольку в нем были указаны старые расценки на производство строительных работ повышенной сложности. Сейчас, уверяет главврач центра, эти несоответствия устранены, конкурсная документация прошла экспертизу и со дня на день будет объявлен новый тендер.
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20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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Комментарии к статье «Открытие областного диагностического центра затягивается»
Прогнозы о том, что прием первых посетителей областной диагностический центр начнет уже к концу лета, вероятно, не оправдаются. Ведь ремонтные работы здесь пока еще не начались.