Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

|22 июня 2017
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В текущем году славянское управление газового хозяйства бесплатно установило около 300 индивидуальных приборов учета.
Об этом рассказал замначальника УГГ по учету газа Валерий Волков (на фото).
По его словам, согласно государственной программе, на данный момент счетчики газа устанавливаются в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами и колонками. При наличии финансирования, после этого славянское управление обещает перейти к домам, где имеются только газовые плиты.
Что касается частного жилья, где имеются газовые котлы и приборы учета, здесь, как объяснил замначальника УГГ, иногда возникают другие проблемы.
- У нас имеется график проверки как приборов учета, так и газовых котлов. И если котел действительно отработал свой срок, его, возможно, придется менять. В противном случае, это может привести к ЧП, - объясняет Валерий Волков.
Однако далеко не все славянцы беспрепятственно пропускают контролеров горгаза на свою территорию. В результате, говорят газовщики, дело может закончится отключением абонента от голубого топлива.
- Контролер должен увидеть, все ли в порядке, проверить техническую документацию. Если пришло время поверки прибора учета, об этом абонентов предупреждают заранее. В том случае, когда проверяющих в жилище не пустили, составляется специальный акт. Владельца жилья приглашают на заседание комиссии в УГГ. Если он не является, комиссия может принять решение об отключении абонента, поскольку теоретически это представляет опасность для окружающих, - объясняет Валерий Волков.
По его словам, такие случаи в Славянске происходят - «не часто, но в достаточном количестве».
Из темы посещений контролеров выплывает и вопрос мошенничества, который, к сожалению, также имеет место быть в городе.
- В последнее время возникают случаи, когда мошенники обещают гражданам бесплатную замену газовых плит. При этом собирают деньги на доставку новой плиты до жилья абонента. Еще одна распространенная схема - людям звонят и сообщают, что пришло время проходить поверку счетчика. Чтобы все прошло «быстро и гладко», потребителям предлагают заплатить определенную сумму. Я ответственно заявляю, что наше управление никаких акций по бесплатной замене плит не проводит, а приборы учета поверяются за счет УГГ. Добавлю, что потребителям на время поверки бесплатно устанавливается другой прибор, - объясняет заместитель управления газового хозяйства.
По его словам, граждане должны проявлять бдительность и обязательно проверять удостоверения газовщиков. После этого следует позвонить в службу 104 и уточнить: действительно ли такой сотрудник имеется и получал ли он задание выехать по определенному адресу. Это поможет избежать общения с авантюристами.
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В текущем году славянское управление газового хозяйства бесплатно установило около 300 индивидуальных приборов учета.
Об этом рассказал замначальника УГГ по учету газа Валерий Волков (на фото).