Новые детские площадки жэки возьмут на баланс

Во дворах славянских многоэтажек появились 4 новые детские игровые площадки. Всего в этом году в городе запланирована установка 18 детских и 12 тренажерных площадок. Майданчики установили на ул. Батюка, 2Б, в пер. Парковом, 4, ул. Вольной, 1 и пер. Богомольца, 75.

Открытие площадок состоялось 19 июня. Это мероприятие городской голова Вадим Лях совместил со встречей с жителями мкр-нов Артема и Лесной. Отметим, что все площадки выглядят стандартно и включают в себя горку, качели, крутящуюся карусель и песочницу. По словам заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Дмитрия Диденко, стоимость одной площадки приблизительно равна 40 тыс. грн.

Как рассказал мэр Славянска, впервые средства на покупку и установку детских площадок выделил городской бюджет. Ранее такие мероприятия оплачивали спонсоры или депутаты разных уровней.

- Был проведен тендер, который выиграла киевская фирма. Площадки сертифицированы и будут переданы на баланс жэков или ОСМД, - сообщил Вадим Лях.

Это можно считать главным достижением нынешней установки. Ранее ни одна из существующих детских площадок на балансе у жэка не находилась. И в случае ЧП ответственность за него на себя никто не брал.

- Изменения в законодательстве позволяют ликвидировать этот пробел, - говорит Дмитрий Диденко. - Теперь жэк берет площадку на баланс и вносит ее содержание в перечень услуг, за которые берется «квартплата» с жильцов. Из этих копеек набегает до 1 тыс. грн. в год. Данные средства жэк будет тратить на содержание майданчиков.

Как и следовало ожидать, больше всего новеньким площадкам радовалась окрестная детвора. Взрослые же почти в каждом дворе делились на два лагеря. Кто-то искренне благодарил город за заботу о подрастающем поколении. Кто-то был недоволен тем, что теперь во дворе будет шумно от детских криков, а вечером площадки оккупирует молодежь либо граждане, которым нужно место для распития спиртного.

Мэр в свою очередь анонсировал начало реализации программы малых грантов, которая будет вынесена на июльскую сессию. Благодаря ей каждый городской двор получит возможность написать и реализовать проект по благоустройству территории. По желанию жителей, деньги выделят на доукомплектацию детских площадок, установку лавочек, теннисных столов или стоек для выбивания ковров. При этом подрядчиков для выполнения работ жильцы будут искать самостоятельно.