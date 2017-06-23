Заработают ли светофоры на Вольной

|23 июня 2017
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На пленарном заседании 24 сессии Славянского горсовета был озвучен депутатский запрос о необходимости организации регулировки дорожного движения на перекрестке улиц Вольной и Генерала Батюка. Кроме всего прочего, для обеспечения безопасности пешеходов предлагается восстановить нерабочие светофоры.
Насколько реальной представляется такая перспектива, мы поинтересовались у заместителя директора Северного отделения госпредприятия МВД Украины «Донбасс-информ-ресурсы» Алексея Бурлаева. Он рассказал, что светофорный объект на указанном участке бездействует полтора десятка лет. Его вывел из строя скачок напряжения, уничтоживший половину кабелей и всю автоматику. Деньги на ремонт тогдашнее городское руководство решило не выделять, рассудив, что особой необходимости в этом нет – транспорт разъезжается и так, а местом концентрации ДТП данный перекресток не является.
Погасшие светофоры не единожды становились предметом посягательств вандалов. Сейчас часть их раскурочена, однако денег не дают даже на косметический ремонт.
Между тем, Алексей Бурлаев уверен, что чинить то, что устарело физически и морально, смысла нет - целесообразнее установить новые светодиодные устройства. Помимо этого, необходима полная замена кабелей и пульта управления. «Фактически это новый светофорный объект», - говорит специалист. По самым приблизительным прикидкам, реконструкция обойдется не менее чем в четыреста тысяч грн. Сумма немалая, и вряд ли руководство города согласится вкладывать такие деньги в восстановление второстепенного объекта с учетом того, что замены требуют светофоры на куда более опасных участках дорог.
Стоит отметить, что на перекрестке Вольной и Батюка имеются знаки, обозначающие пешеходные переходы. Однако большинство водителей их игнорируют.
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• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
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• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
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Комментарии к статье «Заработают ли светофоры на Вольной »
На пленарном заседании 24 сессии Славянского горсовета был озвучен депутатский запрос о необходимости организации регулировки дорожного движения на перекрестке улиц Вольной и Генерала Батюка. Кроме всего прочего, для обеспечения безопасности пешеходов предлагается восстановить нерабочие светофоры.