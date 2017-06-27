Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

Очередная пресс-конференция с мэром Славянска Вадимом Ляхом состоялась 27 июня. Вопросы, которые на ней поднимались, касались жизнедеятельности города.

В 2017 году тарифы на воду не поднимут

В текущем году славянские власти приступят к расчету нового тарифа на воду и стоки. Повышение, по словам мэра, запланировано на начало 2018-го.

- Оставить тарифы на сегодняшнем уровне мы не сможем - «Вода Донбасса» подняла расценки почти в 5 раз. Но мы будем действовать только после детального анализа ситуации, в том числе - учета потерь водоканала, - пообещал городской голова.

По его прикидкам, когда все расчеты будут сделаны, 2 месяца уйдет на их обсуждение в громаде. Поэтому до конца года изменить расценки просто не успеют.

Тем не менее, нынешнее время мэр назвал благоприятным для повышения, поскольку большая часть населения города получает субсидию, и новые тарифы напрямую их не коснутся. Более того, вливания из областного бюджета, перенаправленные с неподконтрольных территорий, позволяют городу безболезненно пережить полугодовую отсрочку, даже несмотря на те тарифы, которые уже одобрило НКРЭКУ для КП «Вода Донбасса».

Протесты керамистов как катализатор проверок

Городу не избежать «трудовых» проверок. Уже сейчас по Славянску гуляют слухи, что протесты производителей керамической продукции якобы вызвали реакцию в виде «засилья проверяющий органов».

Полностью опровергать эту информацию Вадим Лях не стал. Однако заявил, что проверять соблюдение трудового законодательства будут не приезжие чиновники, местные сотрудники.

- Согласно законодательству, в городах областного подчинения, к которым относится Славянск, осуществелние подобных проверок возложено на местные власти. Поэтому мы будем создавать специальный отдел. Потенциально в нем должны работать 5-6 сотрудников - один на 20 тыс. жителей. Но пока обучение прошли три человека, - сообщил градоначальник.

Как и что именно они будут контролировать, Лях не рассказал. Но анонсировал, что проверки коснутся всех работодателей, а не только предпринимателей, занятых в керамическом бизнесе.

- У славянцев есть время подготовиться и оформить трудовые отношения, заключить недостающие договора. Не хотелось бы, чтобы всплеск негодования керамиков прошел вхолостую, и, получив преференции, они продолжили бы работать вне законодательного поля.

«Прозоро» стало менее прозрачным

Вадим Лях прокомментировал решение славянского исполкома от 21 июня, на котором был отменен порог в 10 тыс. грн., действовавший в системе электронных закупок «Прозоро». Напомним, что в свое время введение этого порога вызвало немало споров в Славянске и потребовало прямого вмешательства губернатора. Пресловутые 10 тыс. Павел Жебривский ввел своим личным распоряжением. Только после этого сумму утвердили на славянском исполкоме.

Судя по объяснению мэра, порог отменили, поскольку он не позволял принимать решения о сделках в экстренных случаях и иногда доводил ситуацию до абсурда.

- Мы зачастую проводим торги до трех раз, и все равно попадаем в зависимость от подрядчика. При всех ее плюсах, система «Прозоро» не доработана, и во многих городах от порога давно негласно отказались. Корректировки в «Прозоро» не вносятся, недочеты не учитываются, - говорит славянский голова.

По его словам, сейчас Славянск находится на третьем месте в области по использованию «Прозоро». И, несмотря на решение исполкома, это место город должен удержать.

- Есть негласное распоряжение, что порог будет отменяться только в исключительных случаях, когда нужно работать по прямым договорам, чтобы успеть в срок или получить дополнительное финансирование, - обещает мэр.

Отметим, что на заседании исполкома при отмене порога в 10 тыс. грн. никаких вопросов докладчику по этому вопросу, начальнику отдела экономики Елене ковалевой задано не было. Никто из членов органа не попытался увеличить ставку, например, до 50 тыс. Это редкое единодушие Вадим Лях объяснил тем. что просто защищает своих сотрудников.

- Мы идем в разрез с распоряжением губернатора, но придерживаемся принципов здравого смысла. Все это понимают, поэтому обсуждение здесь было неуместно, - говорит голова.

Однако, избежать огласки вряд ли удастся. Судя по информации, появившейся в соцсетях, общественники города при поддержке некоторых депутатов горсовета намерены обратиться в суд. чтобы отменить решение исполкома от 21.06.2017года.

Со своей стороны мэр считает такое обращение ошибкой, поскольку, по его мнению, закон в этом случае будет на его стороне.

- Мы не нарушаем законодательство. Ведь, по закону, можно проводить закупки без «Прозоро» на сумму до 200 тыс. грн. А закон выше распоряжения губернатора, - озвучивает свою позицию славянский мэр.