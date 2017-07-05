|5 июля 2017
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Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.
- Складывается впечатление, что в организациях и учреждениях все равно, что писать в справке: домовладение или домостроение. А ведь это грубейшее нарушение, и в итоге люди потом не могут получить субсидию, - рассказал он.
Как выяснилось, домостроением называется один дом с хозпостройками, расположенный на одном участке. Домовладение может объединить на одном участке два и больше домов с хозпостройками или без них.
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Комментарии к статье «Домовладение домостроению рознь»
Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.