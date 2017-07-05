Домовладение домостроению рознь

- Складывается впечатление, что в организациях и учреждениях все равно, что писать в справке: домовладение или домостроение. А ведь это грубейшее нарушение, и в итоге люди потом не могут получить субсидию, - рассказал он.

Как выяснилось, домостроением называется один дом с хозпостройками, расположенный на одном участке. Домовладение может объединить на одном участке два и больше домов с хозпостройками или без них.