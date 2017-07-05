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Фотофакт

Славянск после оккупации

Домовладение домостроению рознь

Светлана Вьюниченко
5 июля 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.

- Складывается впечатление, что в организациях и учреждениях все равно, что писать в справке: домовладение или домостроение. А ведь это грубейшее нарушение, и в итоге люди потом не могут получить субсидию, - рассказал он.

Как выяснилось, домостроением называется один дом с хозпостройками, расположенный на одном участке. Домовладение может объединить на одном участке два и больше домов с хозпостройками или без них.

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Комментарии к статье «Домовладение домостроению рознь»

Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.

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