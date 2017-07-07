В Славянске заработали первые тренажерные площадки

В Славянске 3 июля состоялось торжественное открытие двух тренажерных площадок.

То, что в церемонии участвовали замгубернатора Виктор Ремский и начальник облуправления по вопросам физкультуры и спорта Владимир Мицык, не случайно, ведь тренажерные комплексы городу передали в рамках областной программы. С этой позиции визит чиновников можно расценивать как контрольно-показательный.

Как уже ранее писала "ТВ плюс", всего Славянску предоставили 12 тренажерных площадок. На данный момент в эксплуатацию пущено две - в сквере «Мечта» и в спортивной зоне в/ч 3035. Здесь и перерезали ленточки. Что касается остальных площадок, то, по информации начальника городского отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, на семи закладные детали под спортивное оборудование уже готовы, оставшиеся три - в процессе. Учитывая, что монтаж тренажеров занимает всего несколько часов, а самый долгосрочный процесс - застывание бетона - практически позади, чиновник прогнозирует окончание всех работ до конца июля.

Сложнее, по его словам, спрогнозировать дату приема в эксплуатацию четырех футбольных площадок с искусственным покрытием, также переданных облгосадминистрацией в рамках целевой программы. На сегодняшний день основания для них подготовлены в ООШ №4 и №16. Ведутся работы в центральном парке, где из-за гидрогеологической специфики нужно выполнить подсыпку грунта. В нулевой стадии пребывает пока площадка в ООШ №13, где продолжается реконструкция здания и прилегающей территории. До окончания этих работ приступать к подготовке площадки под футбольное поле нецелесообразно.

Еще один нюанс заключается в том, что специализированная подрядная организация, выполняющая монтаж футбольных комплексов, работает по всей области, выбирая районы с максимальной плотность подготовленных площадок (всего их планируется построить 85). Отметим, что из северного "куста" Донетчины похвастаться уже построенными 4 объектами может пока только Краматорск.