Чернобыльцы готовят памятник ко Дню города

— 7 сентября 2017 —

С тех пор, как на улице Батюка появился «оазис» из хвойных и лиственных деревьев и кустов, жителей микрорайонов Артема и Лесной все чаще интересует вопрос - будет ли продолжаться благоустройство.

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