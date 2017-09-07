Газон на улице Батюка продолжат озеленять

С тех пор, как на улице Батюка появился «оазис» из хвойных и лиственных деревьев и кустов, жителей микрорайонов Артема и Лесной все чаще интересует вопрос - будет ли продолжаться благоустройство.

Напомним, что такие планы имелись у городского руководства. Но с момента высадки саженцев прошло больше трех месяцев, а оставшаяся - основная - часть газона по-прежнему имеет весьма непрезентабельный вид.

Профильный заместитель городского головы Дмитрий Диденко рассказал, что проект благоустройства и озеленения зеленой зоны улицы Батюка уже разработан и проходит экспертизу. В него, как и планировалось, вошел участок от благоустроенного отрезка до кафе «Шинок». В случае, если экспертиза даст добро, процедура пойдет дальше — будут объявлены торги с целью поиска подрядной организации. Хочется верить, что работы будут сделаны уже в этом году.

К слову, на первом участке, благоустройство и озеленение которого обошлось в 51 тысячу гривен, часть саженцев из-за сильной жары, засухи и отсутствия необходимого полива засохла. Теперь деревья придется пересаживать, для чего предварительно специалисты должны составить акт приживаемости и определить точное число погибших растений.