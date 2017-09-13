В Славянске ищут источник зловония

Очередной экологический бум поднялся в Славянске в связи с массовыми обращениями граждан, которые просят избавить их от зловония. По мнению горожан, оно исходит из частных производств. Каких именно - мнения разделились.

Допуск на территорию

Наиболее массовым оказалось обращение жителей мкр-на Химик, собравшее более 400 подписей. Отсюда городское руководство и начало поиск истины. 11 сентября возглавляемая мэром Вадимом Ляхом группа депутатов горсовета, экологов, журналистов, представителей прокуратуры и санитарной службы приехала на предприятие "СлавКомпозитПолимер", указанное в обращении как источник неприятного запаха. Здесь же присутствовал и собственник производства, который без препирательств провел комиссию и делегацию от микрорайона по цехам и рассказал о технологии переработки полиэтиленового сырья в гранулы.

Запаха горения органики, о котором шла речь в жалобе, экскурсанты не уловили, но подозрения жителей это не развеяло. По их словам, пик зловония начинается после полуночи. Чтобы окончательно рассеять сомнения, предприниматель высказал готовность впустить инициативную группу на производственную территорию и ночью, в момент, когда микрорайон снова накроет волна миазмов.

За закрытыми воротами

Комментируя итоги визита, городской голова одобрил позицию собственника и отметил, что такая открытость косвенно свидетельствует о безопасности производства. Совершенно другую оценку заслуживают владельцы таинственного предприятия в мкр-не Черевковка, где жители также жалуются на аналогичную проблему. По предварительным данным известно, что на предприятии перерабатывают куриный помет. Но так ли это, и какие технологии при этом используются установить комиссии не удалось. И первый, и второй визиты сюда городского руководства и профильных специалистов оказались безрезультатными - на территорию их не пустил сторож.

Поскольку земельный участок, где расположено производство, пребывает в административном подчинении Славянской райгосадминистрации, в экологическую службу этого органа направили письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Проверка с прорывом

Перечень вызывающих подозрение предприятий был бы неполон без упоминания о свиноферме в поселке Семеновка. Жалобы на распространяемое отсюда зловоние местные жители пишут уже более года, однако до последнего времени из всех инстанций приходили ответы, что нарушений не обнаружено.

Информационная завеса спала меньше месяца назад, когда специалистам все же удалось попасть на производственную территорию. Для этого в делегацию пришлось включить народного депутата, хотя и его мандат возымел на собственников действие не сразу.

Увиденное здесь комиссию шокировало: условия забоя свиней, разделки туш, хранения и утилизации внутренностей и других органических отходов действительно не соответствовало нормам, о чем был составлен протокол.

По официальной версии, проверка данного предприятия продолжается, его деятельность приостановлена. Если это так, то круг предположительных источников зловония становится совсем узким и выявление виновника не представляется чрезмерно сложной задачей. Будут ли применены к нему эффективные санкции - вот в чем вопрос.