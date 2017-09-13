В Славянске появится программа строительства пандусов

Профильным службам необходимо разработать целевую программу по строительству сооружений, которые облегчают доступ в помещения инвалидам-колясочникам.

Соответствующее поручение поступило от городского головы Вадима Ляха после доклада и. о. начальника УЖКХ Ольги Зарубы, которая прокомментировала возможность обустройства пандуса к дому №17 на улице Новый Быт.

«Данный вопрос еще рассматривается, поскольку программа по организации пандусов у нас пока отсутствует. Там частная собственность, дом безбалансовый, поэтому нужно еще немного времени», - объяснила она.

«Значит, давайте такую программу разрабатывать», - подытожил Вадим Лях.