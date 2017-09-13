|13 сентября 2017
|Просмотров: 65
|
Профильным службам необходимо разработать целевую программу по строительству сооружений, которые облегчают доступ в помещения инвалидам-колясочникам.
Соответствующее поручение поступило от городского головы Вадима Ляха после доклада и. о. начальника УЖКХ Ольги Зарубы, которая прокомментировала возможность обустройства пандуса к дому №17 на улице Новый Быт.
«Данный вопрос еще рассматривается, поскольку программа по организации пандусов у нас пока отсутствует. Там частная собственность, дом безбалансовый, поэтому нужно еще немного времени», - объяснила она.
«Значит, давайте такую программу разрабатывать», - подытожил Вадим Лях.
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
— 13 сентября 2017 —
На аппаратном совещании 12 сентября городской голова Вадим Лях ответил представителю ОО «Славянская сечь» Василию Хоменко, который обвинил руководство города в «спаивании» горожан на праздновании Дня города.
— 13 сентября 2017 —
Очередной экологический бум поднялся в Славянске в связи с массовыми обращениями граждан, которые просят избавить их от зловония. По мнению горожан, оно исходит из частных производств. Каких именно - мнения разделились.
— 11 сентября 2017 —
В здании бывшей центральной районной библиотеки на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) полным ходом идет реконструкция.
— 11 сентября 2017 —
На опорах троллейбусной контактной сети обновили порядковые номера. Раньше их писали краской прямо на бетоне, теперь же цифры значатся на табличках, прикрученных к столбам.
Приветствую, гость! Вход
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске появится программа строительства пандусов»
Профильным службам необходимо разработать целевую программу по строительству сооружений, которые облегчают доступ в помещения инвалидам-колясочникам.