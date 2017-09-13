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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

В Славянске появится программа строительства пандусов

Антон Скворцов
13 сентября 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Профильным службам необходимо разработать целевую программу по строительству сооружений, которые облегчают доступ в помещения инвалидам-колясочникам.

Соответствующее поручение поступило от городского головы Вадима Ляха после доклада и. о. начальника УЖКХ Ольги Зарубы, которая прокомментировала возможность обустройства пандуса к дому №17 на улице Новый Быт. 

«Данный вопрос еще рассматривается, поскольку программа по организации пандусов у нас пока отсутствует. Там частная собственность, дом безбалансовый, поэтому нужно еще немного времени», - объяснила она. 

«Значит, давайте такую программу разрабатывать», - подытожил Вадим Лях.

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Комментарии к статье «В Славянске появится программа строительства пандусов»

Профильным службам необходимо разработать целевую программу по строительству сооружений, которые облегчают доступ в помещения инвалидам-колясочникам.

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