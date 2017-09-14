Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Известие о том, что с 1 января 2018 года в Украине вводятся европейские нормы обращения с твердыми бытовыми отходами, для Славянска не должно быть «громом с ясного неба», ведь определенный опыт в этой сфере город уже имеет.

Программа ТАСИС

Впервые о раздельном сборе ТБО в Славянске заговорили в 2004 году, когда здесь стартовал пилотный проект программы TACIS, реализовавшийся в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Донецкой облгосадминистрацией. За средства зарубежных партнеров для города тогда было закуплено 100 специализированных контейнеров и мусоровоз, общая стоимость оборудования составила 186 тыс. евро. Поучаствовал финансово и городской бюджет, из которого депутаты выделили 150 тыс. грн на обустройство полусотни площадок для евроконтейнеров по всей территории города.

Следует отметить, что реализацию проекта сопровождала довольно мощная информационная кампания, вследствие которой горожане действительно начали выбрасывать пластиковый и стеклянный мусор в разные емкости. Позитивную тенденцию подкосило отсутствие следующего звена в цепочке цивилизованного обращения с ТБО - перерабатывающего предприятия. По разработанной программе в Краматорске должны были построить мусороперерабатывающий завод. Однако, после возникших в процессе его строительства конфликтов и разбирательств, полноценный запуск предприятия так и не состоялся. Расставленные по Славянску европейские контейнеры еще некоторое время обслуживались, а потом город вернулся к старому формату сбора бытового мусора.

Эвакуированная линия

Следующая попытка организовать раздельный сбор была предпринята в Славянске в 2012 году, когда в городе появился цех по переработке ПЭТ-бутылок. Еще через год на территории бывшего керамкомбината торжественно запустили линию по переработке твердых бытовых отходов. Оба объекта входили в производственный комплекс «Экопэт», который, в свою очередь, являлся структурным подразделением государственного предприятия «Укрэкоресурсы».

Перед открытием линии в Славянск завезли 4 мусоровоза и полтысячи сеток-контейнеров, которые также разместили на площадках для мусорных баков. На полную мощность комплекс в Славянске так и не заработал. В 2014 году, после начала боевых действий, руководство предприятия приняло решение о демонтаже перерабатывающей линии и вывозе оборудования в город Днепр. Сбор твердых бытовых отходов в Славянске снова стал производиться «по старинке».

Как будет выглядеть новая проба сил в данном направлении, сказать пока сложно. Понятно лишь, что мгновенно перейти на новый формат не получится - для этого потребуется работа с населением и закупка соответствующего оборудования. И если последний пункт может быть решен в рамках трехлетней городской программы по обращению с ТБО, где предполагается закупка более 3 тыс. контейнеров и 3 мусоровозов, то по первому четких мероприятий пока не разработано.