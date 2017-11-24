Два детских сада на Вокзальной объединят

На ближайшую сессию Славянского горсовета будет вынесен проект решения об объединении двух дошкольных учреждений - №47 и №33, которые изначально были одним целым, но в силу исторических причин оказались разделены.

Как известно, в одном из корпусов детсада долгое время находился энергонадзор. Когда город стал испытывать острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, зданию вернули исходное назначение. Обновленный детский сад под №47 открылся на улице Вокзальной в 2014 году.

На заседании постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам 9 ноября нынешнего года начальник отдела образования Игорь Рублевский объяснил, что дошкольные учебные заведения №33 и №47 находятся на одной территории, их возглавляет одна заведующая. Ввиду этого детсады целесообразно объединить, что позволит гораздо оперативнее решать текущие и плановые вопросы.