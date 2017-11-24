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Фотофакт

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Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»

Светлана Вьюниченко
22 ноября 2017 Просмотров: 383 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянску выделили 17,6 млн гривен на реконструкцию парка «Шелковичный». По словам городского головы Вадима Ляха, за эти средства областного экологического фонда приведут в порядок территорию в 10 га.

Как объяснил мэр, самые затратные работы «будут не видны». Средства пойдут на водоотведение, коммуникации, расчистку каналов и оборудование озера. Кроме того, в парке сделают дорожки, установят освещение, проведут озеленение территории. 

- Это целевые деньги, которые нельзя потратить на капитальное строительство или, например, закупку аттракционов. Их задача - превратить парк в культурную зеленую зону отдыха горожан, - говорит Вадим Лях. 

За отдельные экологические средства проведут озеленение и реконструкцию бульвара Пушкина. В итоге город получит «зеленый ансамбль». На бульваре оборудуют фонтан. Однако он будет не квадратный, как ранее, а круглой формы и небольшой. Начало озеленению положили сакуры, которые недавно, вместе с учениками ООШ №12, высадил посол Японии. 

В планах городского руководства - перенос аллеи Славы. Вадим Лях считает, что ее лучше разместить в парке, возле одноименного монумента. Таким образом там получится своеобразный мемориал. Возможно, говорит мэр, это убережет аллею от вандалов. 

Все вышеперечисленные работы планируется окончить в следующем году. А вот когда начнутся, а тем более, завершатся работы по облагораживанию посадки в мкр-не Лесной, пока неясно. Здесь, по планам городских властей, также разместится зеленая зона. Однако - максимально приближенная к природе: с велодорожками, зонами для пикников и веревочным парком. 

- Мы постараемся минимизировать затраты. Например, дорожки не будем выкладывать плиткой, а просто заасфальтируем. Главное - что большой спальный микрорайон получит место для прогулок и отдыха, - говорит мэр.

Пока проект нового парка находится в стадии разработки. Начало его благоустройства запланировано на следующий год.

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Комментарии к статье «Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»»

Славянску выделили 17,6 млн гривен на реконструкцию парка «Шелковичный». По словам городского головы Вадима Ляха, за эти средства областного экологического фонда приведут в порядок территорию в 10 га.

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