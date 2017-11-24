В Славянске стартовало строительство административного центра

На днях возле здания исполнительного комитета началась подготовка к строительству Центра предоставления административных услуг. Территория автостоянки с восточной стороны, где будет воздвигнуто новое здание, уже ограждена металлическим забором. Деревья, которые росли на клумбе возле окон большого зала заседаний, пришлось спилить.

Городской голова Вадим Лях напомнил, что финансирование строительства ведется по линии Программы развития ООН. Стоимость будущего объекта составляет 9,7 миллиона гривен. Мебель, техника и прочее оборудование в эту сумму не входят: их планируется приобретать отдельно, за счет средств Госфонда регионального развития.

Тендер по определению подрядчика специалисты ПРООН проводили самостоятельно. Торги выиграло киевское частное предприятие «Будремстройкомплект».

Городской совет также принял участие в реализации проекта. 330 тысяч гривен из местного бюджета выделили на замену устаревших подземных сетей, к которым будет подключен ЦПАУ, еще 150 тысяч потратили на разработку проектно-сметной документации.

По словам Вадима Ляха, строительство Центра должно было стартовать 30 октября, однако случилась заминка.

«Аванс подрядчику был перечислен, но по каким-то причинам вовремя работы не начались. На сегодняшний день, насколько я понимаю, все вопросы урегулированы, финансовые и остальные, и работы уже ведутся», - рассказал градоначальник.

По его информации 23 ноября начнется рытье котлована. По плану, завершиться строительство должно в мае 2018 года.

Общая площадь админцентра составит 630 квадратных метров, а штат обновленного учреждения будет насчитывать 60 человек.