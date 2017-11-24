Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Покупка Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, стала наиболее резонансной темой на очередной сессии Славянского горсовета, чье пленарное заседание состоялось 22 ноября. Несмотря на то, что вопрос в повестке дня не значился, его обсуждение вызвало горячую дискуссию.

Разгорелась она с подачи депутата от «Самопомощи» Ольги Алтуниной. Она озвучила запрос о возобновлении процесса возвращения объекта в собственность города, поскольку, по ее мнению, к настоящему моменту он практически прекратился. Между тем, по ее словам, на необходимости возрождения культурного центра продолжают настаивают творческие коллективы, которые раньше занимались в здании. В связи с этим депутат предложила поручить исполнительным органам горсовета предусмотреть в бюджете на следующий год средства, необходимые для покупки ДК. Напомним, что речь идет о сумме в 4,8 миллиона гривен.

Городской голова Вадим Лях отреагировал на выступление негативно. По его словам, покупка объекта была инициирована им еще в начале минувшего года, когда горсовет принял соответствующее решение. Однако из-за вмешательства общественных организаций, которые сочли цену слишком высокой, суд данное решение отменил, фактически «зарубив» готовившуюся сделку. Теперь же, считает Вадим Лях, когда отдельные депутаты начали поднимать вопрос вновь, создается впечатление, что идея покупки Дворца принадлежит им, а не ему. Между тем, утверждает Лях, он по-прежнему занимается этим вопросом, ведя переговоры с руководством областного управления газового хозяйства, в чьей собственности находится Дворец. «Все остается в силе», - заверил он.

По его словам, суммы, необходимой для покупки ДК, в бюджете на текущий год нет. Вероятно, ее удастся предусмотреть в смете на 2018 год. Возможно, будут привлечены другие источники финансирования.

«Если бы мы тогда (в 2016 году, - прим.) не ввязались в этот процесс, сегодня ДК уже был бы у нас, мы бы искали источник финансирования для его ремонта. Год просто потратили на то, что разбирались-разбирались, и пришли к тому же, от чего оттолкнулись», - резюмировал мэр.