 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Навстречу людям с инвалидностью

На Бульварной посадили еще полсотни яблонь

Антон Скворцов
1 декабря 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Деревья сажали работники КП «Наружное освещение». Фото - Антон Скворцов.

На этой неделе продолжилось озеленение улицы Бульварной в микрорайоне Артема. Во вторник, 28 ноября, работники КП «Наружное освещение» начали сажать на ее нечетной стороне яблони Недзвецкого.

Декоративные деревья пришли на смену тополям, которые росли здесь с момента постройки микрорайона в 1960-х годах. Все их спилили в этом году, а верхние части пней удалили с помощью специальной машины-корнерезки, которая измельчает древесину в опилки. 

Яблонь на нечетной стороне посадили меньше, нежели на противоположной, — около полусотни. Так получилось потому, что часть зеленой зоны занимает автостоянка кафе «Дирижабль» (по словам начальника отдела экологии Ларисы Соловей, этот участок владелец заведения намерен озеленить самостоятельно, высадив туи), а за ней, ближе к перекрестку с улицей Батюка, стоят киоски. 

Деревья приобрели у краматорской фирмы по цене 260 гривен за штуку.  В этом году поставщика решили сменить, поскольку с фирмой-продавцом, у которой купили посадочный материал на четную сторону улицы, отношения не сложились. Несмотря на то, что деревья прижились все до единого, весной оказалось, что из 80 потенциально розовых яблонь примерно две трети зацвели белым цветом. То есть саженцы оказались тоже декоративными яблонями, но другого сорта. 

Лариса Соловей рассказала, что руководство КП «Наружное освещение» предъявило продавцам претензию, и те пообещали осенью некондиционные саженцы пересадить. Но когда дошло до дела, продавцы «ушли в подполье», перестав отвечать на телефонные звонки. Что делать с разносортными яблонями, обсуждалось, в том числе, и с городским головой Вадимом Ляхом. В итоге пришли к мнению, что принявшиеся деревья трогать не стоит.  

Кроме того, на прошлой неделе на улице Свободы силами «Наружного освещения» были пересажены засохшие остролистные клены. Вместо 22 деревьев, часть которых погибла прошлой зимой, а часть летом, от улицы Почтовой (Розы Люксембург) до перекрестка с Торговой (Фрунзе) посадили новые. Деньги на закупку саженцев в сумме 12 тысяч гривен были выделены из местной казны на одной из недавних сессий городского совета.  

Осталось пересадить засохшие саженцы еще на двух участках: туи и можжевельник возле рагса и туи на зеленой зоне в районе перекрестка улиц Батюка и Бульварной. По словам начальника отдела экологии, отдел культуры, на балансе которого находится учреждение, уже обратился с просьбой выдать ордера на уборку погибших растений. На улице Батюка пересадки придется ждать до следующего года, поскольку акт приживаемости можно будет составить не раньше весны.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 декабря 2017

Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе

Два выходных – две аварии

На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

У пенсионерки выманили 17000 гривен

На Бульварной посадили еще полсотни яблонь

30 ноября 2017

Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

Славянск стал оранжевым в защиту женщин

Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку

В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи

Гром небесный

Славянцев приглашают на курсы первой помощи

«Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»

Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске

Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии

29 ноября 2017

Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры

Навстречу людям с инвалидностью

Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»

Кто выбирает места для детских площадок

«Славгорводоканал» займется люками

«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

«Продленка» в славянских школах может стать платной

Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

28 ноября 2017

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"

«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Также в разделе

В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

— 1 декабря 2017 —

На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.

Читать далее ⇒

Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры

— 29 ноября 2017 —

Покупка Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, стала предметом рассмотрения постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, заседание которой состоялось 29 ноября. Поводом послужило очередное обращение президента танцевального центра «Грация» Алексея Овчинникова о необходимости приобретения Дворца в коммунальную собственность города.

Читать далее ⇒

Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»

— 29 ноября 2017 —

На сессии Славянского районного совета 22 ноября разгорелись нешуточные прения по финансированию одного из проектов, заявленных по областной программе «Украинский донецкий куркуль».

Читать далее ⇒

Кто выбирает места для детских площадок

— 29 ноября 2017 —

Городской голова прокомментировал конфликт, который возник в микрорайоне Масложир в процессе выбора места установки детской площадки. Дело в том, что участком, который предложили специалисты профильной службы, местные жители остались крайне недовольны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На Бульварной посадили еще полсотни яблонь»

На этой неделе продолжилось озеленение улицы Бульварной в микрорайоне Артема. Во вторник, 28 ноября, работники КП «Наружное освещение» начали сажать на ее нечетной стороне яблони Недзвецкого.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе

Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

Славянск стал оранжевым в защиту женщин

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Два выходных – две аварии

На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

У пенсионерки выманили 17000 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Гром небесный

Интермальчики

Ударились в рельс

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 декабря 2017

Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе

Два выходных – две аварии

На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

У пенсионерки выманили 17000 гривен

На Бульварной посадили еще полсотни яблонь

30 ноября 2017

Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

Славянск стал оранжевым в защиту женщин

Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку

В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи

Гром небесный

Славянцев приглашают на курсы первой помощи

«Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»

Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске

Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии

29 ноября 2017

Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры

Навстречу людям с инвалидностью

Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»

Кто выбирает места для детских площадок

«Славгорводоканал» займется люками

«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

«Продленка» в славянских школах может стать платной

Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

28 ноября 2017

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"

«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top