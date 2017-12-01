На Бульварной посадили еще полсотни яблонь

|1 декабря 2017
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На этой неделе продолжилось озеленение улицы Бульварной в микрорайоне Артема. Во вторник, 28 ноября, работники КП «Наружное освещение» начали сажать на ее нечетной стороне яблони Недзвецкого.
Декоративные деревья пришли на смену тополям, которые росли здесь с момента постройки микрорайона в 1960-х годах. Все их спилили в этом году, а верхние части пней удалили с помощью специальной машины-корнерезки, которая измельчает древесину в опилки.
Яблонь на нечетной стороне посадили меньше, нежели на противоположной, — около полусотни. Так получилось потому, что часть зеленой зоны занимает автостоянка кафе «Дирижабль» (по словам начальника отдела экологии Ларисы Соловей, этот участок владелец заведения намерен озеленить самостоятельно, высадив туи), а за ней, ближе к перекрестку с улицей Батюка, стоят киоски.
Деревья приобрели у краматорской фирмы по цене 260 гривен за штуку. В этом году поставщика решили сменить, поскольку с фирмой-продавцом, у которой купили посадочный материал на четную сторону улицы, отношения не сложились. Несмотря на то, что деревья прижились все до единого, весной оказалось, что из 80 потенциально розовых яблонь примерно две трети зацвели белым цветом. То есть саженцы оказались тоже декоративными яблонями, но другого сорта.
Лариса Соловей рассказала, что руководство КП «Наружное освещение» предъявило продавцам претензию, и те пообещали осенью некондиционные саженцы пересадить. Но когда дошло до дела, продавцы «ушли в подполье», перестав отвечать на телефонные звонки. Что делать с разносортными яблонями, обсуждалось, в том числе, и с городским головой Вадимом Ляхом. В итоге пришли к мнению, что принявшиеся деревья трогать не стоит.
Кроме того, на прошлой неделе на улице Свободы силами «Наружного освещения» были пересажены засохшие остролистные клены. Вместо 22 деревьев, часть которых погибла прошлой зимой, а часть летом, от улицы Почтовой (Розы Люксембург) до перекрестка с Торговой (Фрунзе) посадили новые. Деньги на закупку саженцев в сумме 12 тысяч гривен были выделены из местной казны на одной из недавних сессий городского совета.
Осталось пересадить засохшие саженцы еще на двух участках: туи и можжевельник возле рагса и туи на зеленой зоне в районе перекрестка улиц Батюка и Бульварной. По словам начальника отдела экологии, отдел культуры, на балансе которого находится учреждение, уже обратился с просьбой выдать ордера на уборку погибших растений. На улице Батюка пересадки придется ждать до следующего года, поскольку акт приживаемости можно будет составить не раньше весны.
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• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
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• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
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• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
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Комментарии к статье «На Бульварной посадили еще полсотни яблонь»
На этой неделе продолжилось озеленение улицы Бульварной в микрорайоне Артема. Во вторник, 28 ноября, работники КП «Наружное освещение» начали сажать на ее нечетной стороне яблони Недзвецкого.