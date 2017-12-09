Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года

|9 декабря 2017
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Разработка проекта рекультивации славянского полигона твердых бытовых отходов, который был закрыт в начале нынешнего года, должна быть закончена до конца декабря. Кроме того, ожидается, что документ успеет пройти экспертизу.
Об этом рассказала начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей. Составлением документации занимается киевская компания «Энергоэффективность и консалтинг» по заказу областного коммунального предприятия «Донецкий региональный центр по обращению с отходами». Финансирует проект департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации. Из областного экологического фонда на него выделено 690 тысяч гривен.
Рекультивация должна стартовать в следующем году. Процесс будет включать два этапа и продлится около пяти лет. Стоимость первого этапа составит 20 миллионов гривен. Средства, которые дает, опять же, областной бюджет, уже включены в профильную городскую программу.
Лариса Соловей объяснила, что первый этап носит название технической рекультивации. Он включает уплотнение скопившегося мусора, покрытие его изолирующим слоем грунта, а также бурение скважин для отбора биогаза, который образуется в процессе разложения ТБО. Планируется, что с помощью когенерационной установки газ будет преобразовываться в электроэнергию, которую направят на производственные нужды. Согласно предварительным расчетам, запасы газа составляют около 300 тысяч кубометров. Впрочем, сколько его окажется на самом деле, станет известно в процессе добычи.
Второй этап носит название биологической рекультивации. Он предполагает выстилание поверх изолирующего слоя плодородного пласта почвы, где затем будут высажены деревья и травы. Таким образом, спустя годы на месте бывшей свалки будет расти самый обычный лес.
Общая стоимость рекультивации пока неизвестна. По словам Ларисы Соловей, обойдутся работы не менее, чем в 50 миллионов гривен.
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• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
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Разработка проекта рекультивации славянского полигона твердых бытовых отходов, который был закрыт в начале нынешнего года, должна быть закончена до конца декабря. Кроме того, ожидается, что документ успеет пройти экспертизу.