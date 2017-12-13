Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность

В Славянске 7 декабря состоялся круглый стол по вопросу открытия в городе содового завода. С таким предложением выступил харьковский государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии «НИОхим».

Специалисты института составили проект возрождения содового производства, просчитав, что это даст Славянску минимум 1,5 тыс. рабочих мест. Однако, местные содовики уверены, что речь пойдет о 5 тысячах рабочих мест, поскольку производство каустической соды невозможно без сопутствующих предприятий. Это предложение вызвало энтузиазм среди славянских специалистов. Тем более, что на сегодняшний день предприятия по выпуску каустической соды в Украине нет. После оккупации Крыма закупать этот продукт приходится за границей.

По мнению руководителя «НИОхима» Ирины Довгалюк, проще всего возрождать предприятие в рамках создания индустриального парка. О его необходимости на протяжении последних двух лет говорит и областное руководство. Однако в Славянске дело тормозит отсутствие актуальной градостроительной документации: генплана, схемы зонирования, проекта по земельно-хозяйственному использованию территории города и т. д. Территория бывшего содового завода имеет свои проблемы. Одна из них – статус предприятия, в отношении которого до сих пор не завершена процедура банкротства. До ее окончания, разумеется, никто из инвесторов вкладывать средства в новое производство не согласится.

Однако на круглом столе эти проблемы почему-то не поднимались. В основном, речь шла о том, что выиграет город, если здесь появится содовый завод.

- Производство соды - одно из самых сложных в химической промышленности, - рассказал бывший директор Химпрома Виктор Коломиец. - Но оно - и одно из самых прибыльных. Во времена СССР наше предприятие давало 20% поступлений в местный бюджет из 22 промышленных объектов Славянска. Если бы завод возродился, это было бы колоссальной находкой для современного Славянска. Город превратился бы в миллионера.

Претензии о том, что вряд ли возможно возобновление стратегического производства в 70 км от линии фронта Виктор Коломиец принимает с оговорками. По его словам, вопрос безопасности упирается в наличие высококлассных специалистов. «За 100 лет существования Химпрома» на нем не было ни одной утечки или выброса вредных веществ, потому что существовал жесткий трехкратный контроль», - говорит экс-директор.

В свою очередь директор работающего на территории бывшего Химпрома предприятия СИС «Сода» Александр Лобас объясняет, что «НИОхим» рассматривал в качестве будущей площадки для содового завода два города - Славянск и Лисичанск. В Лисичанске завод по производству соды закрылся в 2012 году. Однако сотрудники института пришли к выводу, что в Славянске восстановить производство легче.

- У нас сохранился профильный цех, карьер, транспортный цех, шламоприемних и накопитель. Это очень важные показатели. Кроме того, Лисичанск находится от линии разграничения куда ближе, чем Славянск, - говорит Александр Лобас. - Чтобы производить расчетные 400 тонн каустической соды, понадобится 800 тонн природного мела. Карьеры расположены в 12 км от предприятия. Подъездные пути, подвод технической воды - все осталось и ждет своего часа.

По общему мнению специалистов, химическая промышленность в стране не может существовать без производства каустической соды. А из 5 содовых заводов, работавших еще во времена СССР и из трех, существовавших в Украине, славянский Химпром производил самую качественную и дешевую продукцию.

Еще один важный момент - Славянск способен обеспечить предприятие квалифицированными кадрами. Об этом рассказал директор химико-механического техникума Алексей Котляров.

- Если восстанавливать предприятие - то сейчас, пока у нас еще остались специалисты, которые работали на Химпроме. Сейчас это будет легче, чем через пять лет, - считает преподаватель.

Из всех возможных территорий наиболее приспособленной для нового предприятия экс-директор Химпрома Виктор Коломиец считает Новосодовскую площадку. По его словам, которые, кстати, поддерживает и руководитель НИИ Ирина Довгалюк, все вопросы с банкротством предприятия и другие технические моменты решаются «политической волей».

- Завод по производству соды в Украине все равно будет, по другому не получится. Сейчас нужно принять стратегическое решение, что он будет именно у нас и всячески его лоббировать, - говорит директор ООО «Загнибеда ЛТД» Константин Загнибеда.