Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские

Вадим Лях поделился информацией о том, что местные жители требуют от городских властей скорейшей установки средств принудительного ограничения скорости на улице Вокзальной (Свердлова).

Мэр рассказал, что в день проведения совещания там устроили «митинг», к которому привлекли учащихся общеобразовательных школ.

Мэр объяснил, что лежачие полицейские на Вокзальной будут установлены, а пешеходные переходы в районах учебных заведений обозначены после окончания капитального ремонта дорожного покрытия. Пока же на Вокзальной уложен только нижний слой асфальтобетона.

«Мы договаривались, что лежачие полицейские там будут. Вы их установите в этом году. Но пусть сначала дорожники хотя бы второй слой постелют», - обратился градоначальник к директору КП «Водопонижение» Сулейману Фарзалыеву.