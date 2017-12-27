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Фотофакт

К празднику готовы!

Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников

Павел Коротенко
27 декабря 2017 Просмотров: 143 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Проект "Эффективный город" работает в 16 городах, но география форума была намного шире.
  • Одна из целей мероприятия - организовать площадку для обмена накопленным в разных городах опытом решения местных проблем.

В центральной городской библиотеке 23 декабря состоялся однодневный форум, проведенный движением "Сильные громады" и общественной организацией "Студена". В мероприятии приняли участие активисты из 20 городов Украины.

Зачем все это нужно

Форум начался с ознакомительной панели, на которой съехавшиеся в Славянск общественники смогли познакомиться между собой и поговорить об общих задачах проекта "Эффективный город". Как объяснил один из координаторов Вадим Красноперов, главная цель состоит в том, чтобы объединить активную общественность и научить ее эффективным методам решения актуальных для громады проблем. При этом ставка делается не на местную власть, а на собственную самоорганизацию и умение привлечь к креативной идее донорские средства. К примеру, в Славянске это вылилось в первичную схему утилизации отработанных батареек. 

Стратегическая задача "Эффективного города" - создать своего рода управленческий сектор, которой будет конкурировать с местными администрациями, стимулируя последних к более качественной и оперативной работе. Сейчас проект реализовывается в 16 городах Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, но география участников форума была шире - за счет активистов из других городов и спикеров, приехавших из центральных и западных регионов.

Истории успеха 

Вторая часть форума разделила аудиторию на несколько тематических секций, соответствующих направлениям проекта "Эффективный город": бездомные животные, бытовые отходы, дороги и тротуары, коммуникация с властью. И хотя на каждой панели были свои лекторы, больше это походило на круглый стол, где проходит обмен опытом, ведь у каждого города есть своя, в разной степени успешная, история. Обобщенные наработки активистов по решению местных проблем "Сильные громады" издали в форме сборника рекомендаций. С электронной версией издания можно познакомиться на сайте gromady.dn.ua. 

Приятно отметить, что в сфере реализации общественных инициатив Славянск, по словам организаторов форума, выглядит достаточно успешным городом. При этом речь идет не только о проекте с батарейками, но касается и других городских проблем, в том числе - культурных. Более того, как признались представители ОО "Студена", они собираются снять о нашем городе документальный видеофильм.

Обучающие бонусы

В дополнение к основной программе форума, команда организаторов подготовила несколько практических мастер-классов по основам медиаграмотности, картографированию города (составление интерактивной карты обращения с ТБО), а также возможности использования краундфандинговых платформ для привлечения к проектам спонсоров.

Подводя итоги форума, его участники отметили информационную плотность мероприятия, большой массив полезных сведений и заряд энергии, полученный от общения с энтузиастами-единомышленниками.

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Комментарии к статье «Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников»

В центральной городской библиотеке 23 декабря состоялся однодневный форум, проведенный движением "Сильные громады" и общественной организацией "Студена". В мероприятии приняли участие активисты из 20 городов Украины.

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