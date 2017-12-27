Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников

Зачем все это нужно

Форум начался с ознакомительной панели, на которой съехавшиеся в Славянск общественники смогли познакомиться между собой и поговорить об общих задачах проекта "Эффективный город". Как объяснил один из координаторов Вадим Красноперов, главная цель состоит в том, чтобы объединить активную общественность и научить ее эффективным методам решения актуальных для громады проблем. При этом ставка делается не на местную власть, а на собственную самоорганизацию и умение привлечь к креативной идее донорские средства. К примеру, в Славянске это вылилось в первичную схему утилизации отработанных батареек.

Стратегическая задача "Эффективного города" - создать своего рода управленческий сектор, которой будет конкурировать с местными администрациями, стимулируя последних к более качественной и оперативной работе. Сейчас проект реализовывается в 16 городах Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, но география участников форума была шире - за счет активистов из других городов и спикеров, приехавших из центральных и западных регионов.

Истории успеха

Вторая часть форума разделила аудиторию на несколько тематических секций, соответствующих направлениям проекта "Эффективный город": бездомные животные, бытовые отходы, дороги и тротуары, коммуникация с властью. И хотя на каждой панели были свои лекторы, больше это походило на круглый стол, где проходит обмен опытом, ведь у каждого города есть своя, в разной степени успешная, история. Обобщенные наработки активистов по решению местных проблем "Сильные громады" издали в форме сборника рекомендаций. С электронной версией издания можно познакомиться на сайте gromady.dn.ua.

Приятно отметить, что в сфере реализации общественных инициатив Славянск, по словам организаторов форума, выглядит достаточно успешным городом. При этом речь идет не только о проекте с батарейками, но касается и других городских проблем, в том числе - культурных. Более того, как признались представители ОО "Студена", они собираются снять о нашем городе документальный видеофильм.

Обучающие бонусы

В дополнение к основной программе форума, команда организаторов подготовила несколько практических мастер-классов по основам медиаграмотности, картографированию города (составление интерактивной карты обращения с ТБО), а также возможности использования краундфандинговых платформ для привлечения к проектам спонсоров.

Подводя итоги форума, его участники отметили информационную плотность мероприятия, большой массив полезных сведений и заряд энергии, полученный от общения с энтузиастами-единомышленниками.