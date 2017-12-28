Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет

В новогоднюю ночь гуляний у елки на центральной площади не будет. Не запланированы они и в других местах массового отдыха. Об этом на пресс-конференции 26 декабря объявил городской голова Славянска Вадим Лях.

Такое решение мэр мотивировал опытом прошлых лет. По его словам, к елке на площадь граждане обычно приходят изрядно «под градусом», и ничем хорошим это не заканчивается. Не предусмотрены в Славянске и новогодние фейерверки в подарок от местных властей. Этот запрет действует с 17 декабря 2014 года, когда исполком принял соответствующее решение №509 «в связи с обстановкой на территории проведения АТО».

Не запланированы городские массовые мероприятия и на Рождество, 6-7 декабря. Как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, «Рождество - семейный праздник, который люди проводят в кругу родных».

В социальных сетях славянцы скептически отнеслись к такому решению. Комментарии варьируются от «ничего другого мы и не ожидали» до «власти не хотят работать». Люди обращают внимание, что гулянья не обязательно проводить непосредственно в новогоднюю ночь. В качестве примера приводят рождественские базары в Германии и новогоднюю ярмарку в Краматорске.

Отметим, что в ночь с 31 декабря на 1 января не планируются изменения и в работе общественного транспорта. Он будет ходить по обычному расписанию. По словам начальника СТрУ Сергея Иванченко, «ночью все равно возить некого».

А вот служба такси обещает развести славянцев быстро и качественно. Как заявили диспетчеры, в праздничную ночь на линию выйдет намного больше машин, чтобы своевременно обслужить все заказы. Новогодний тариф будет повышен, насколько - в службе сказать пока не могут. Повышение вступит в силу 31 декабря в 19:00 и продлится до 7 утра 1 января. По словам сотрудников службы, заказывать машину заранее необходимости нет - транспорт все равно приедет в срок.