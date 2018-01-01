В Славянске появился Бюджет участия

С нового года в Славянске начнет действовать новый механизм использования средств городской казны, ориентированный на нужды жителей города – так называемый Бюджет участия.

Программу, которая регламентирует действие этого механизма в ближайшие пять лет, Славянский горсовет утвердил на последней в этом году 38 сессии.

Инициатором внедрения Бюджета в городе стала депутат Ольга Алтунина, а одним из разработчиков Программы выступил отдел по вопросам внутренней политики.

Начальник отдела Дмитрий Кравченко объяснил, что теперь жители города могут принимать участие в распределении бюджетных средств посредством написания проектов.

По сути, Бюджет участия представляет собой тот же конкурс мини-проектов, который проводился в Славянске на протяжении многих лет. С тем лишь отличием, что для получения бюджетного гранта от победителя конкурса не требуется обязательное софинансирование.

По мнению авторов новшества, вовлечение населения в бюджетный процесс даст толчок к развитию гражданского общества, а также создаст атмосферу доверия к органам местного самоуправления.

Стать участниками Программы могут граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста, которые зарегистрированы в Славянске либо проживают здесь постоянно и могут это подтвердить. Максимум, который может быть выделен на один проект - 150 тыс. грн. Если же автор размахнулся на большее, недостающую сумму он может добавить из собственного кошелька.

Основное требование к проекту: то, что будет сделано, должно быть направлено на развитие громады и служить на пользу обществу, а не отдельно взятому конкурсанту. При этом проект должен быть выполнимым, то есть его реализация должна находиться в пределах компетенции городского совета. К примеру, им может стать создание детской или спортивной площадки, благоустройство придомовой территории и тому подобное.

На первом этапе проекты рассматривает специальный координационный совет. Он отбирает заявки, соответствующие конкурсным критериям, и далее передает профильным отделам, которые будут изучать их более детально. Окончательно «отфильтрованные» проекты выставляются на голосование. Оно может быть электронным или «бумажным», в зависимости от решения координационного совета. Электронное голосование проводится на сайте городского совета, «бумажное» - в местах, определенных организаторами. При этом один «избиратель» может отдать свой голос только одному проекту. Голосование продолжается в течение двух недель.

Победителями становятся проекты, набравшие большинство голосов. Авторы забракованных идей могут обжаловать решение того или иного отдела, подав апелляцию координационному совету.

Авторы задумок, которые прошли все этапы отбора и получили финансирование, должны реализовать их в течение бюджетного года.

Добавим, что в 2018 году на реализацию Программы из городского бюджета будет выделено 500 тысяч гривен. В дальнейшем сумма будет год от года увеличиваться на 200-300 тысяч гривен.