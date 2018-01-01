На фильтровальной достраивают новые резервуары

В новом году должна исполниться мечта жителей микрорайона Артема о том, чтобы вода из водопроводных кранов шла круглые сутки. Надежду на это дают масштабные работы на фильтровальной станции, которые ведутся за счет средств, перераспределенных Донецкой областной администрацией с неподконтрольных территорий.

О том, что было сделано, рассказал технический консультант КП «Славгорводоканал» Александр Шаповалов.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Пожалуй, самым сложным и дорогостоящим стало строительство двух накопительных резервуаров по 2,5 тысячи кубометров каждый.

Сейчас фильтровальная станция располагает единственным подземным резервуаром емкостью 2 тысячи «кубов». В случае аварии, которая влечет остановку процесса водоочистки, этого объема хватает на несколько часов, после чего подача воды в микрорайоны Артема, Лесной и Железнодорожной прекращается. Новые емкости позволят создать запас воды, равный 7 тысячам кубометров. Этого достаточно, чтобы в случае аварийной ситуации либо планового ремонта обеспечивать водоснабжение вышеперечисленных районов на протяжении одних-двух суток.

Помимо строительства резервуаров, с целью обеспечения бесперебойной работы фильтровальной были заменены два потенциально аварийных участка Маяцкого водовода. Первый – стальной 400-метровый отрезок основного трубопровода, который идет от насосной станции в Маяках на подъем в гору. Он был единственным слабым звеном в 14-километровой магистрали, замененной ранее – частично в бытность «Славгорводоканала» структурной единицей областного предприятия, частично за счет кредитов.

Второй – участок резервной «нитки», проходящий под проезжей частью автодороги в село Пришиб. На нем полтора года назад произошел порыв, отремонтировать который не было возможности: облавтодор запретил раскапывать дорожное полотно ввиду отсутствия альтернативного транспортного коридора. Участок был заменен методом бестраншейной протяжки, без нарушения целостности асфальта.

Кроме этих двух, был заменен 380-метровый участок водовода, по которому вода подается с фильтровальной в микрорайон Артема. Новая коммуникация прошла под проезжей частью перед поворотом на остановку «Садоводов» и окончилась в районе дома №62 на улице Батюка.

Таким образом, все условия для круглосуточной подачи воды в микрорайоны Артема, Лесной и Железнодорожный созданы. По словам Александра Шаповалова, сейчас они потребляют до 6,5 тысячи кубометров в сутки. Этого объема хватает, чтобы подавать воду на протяжении 18-19 часов. Увеличение объема на 500-800 «кубов» позволит довести водоснабжение до 24-часового режима. Ожидается, что это произойдет в первой декаде 2018 года.

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Вместе с тем, ряд проектов постигла неудача. Причиной стало несоответствие заявленных сумм реальной стоимости работ. По всей видимости, с проектировщиками заказчикам из областной администрации явно не повезло.

Не получилось заменить так называемое рыбозащитное устройство, которое является первым звеном в магистрали Маяцкого водовода. Сооружение, которое представляет собой нечто вроде решетчатой коробки, стоит на дне Северского Донца на девятиметровой глубине и является преградой для подводной фауны, водорослей, ила и прочих инородных субстанций, которые вместе с водой норовят попасть в трубопровод. На замену устройства, которое строилось вместе со всем комплексом сооружений фильтровальной станции несколько десятков лет назад и к настоящему времени порядком прохудилось, одним из проектов было предусмотрено 483,6 тысячи гривен. Тендер выиграла киевская фирма. Однако ее представители, приехав на место и оценив масштаб предстоящих работ, лишь развели руками: денег на их выполнение оказалось ничтожно мало. По оценке специалистов-подводников, на замену устройства необходима сумма, примерно вдесятеро большая. А проектанты, по всей видимости, со спецификой подобных работ оказались незнакомы. Ввиду необходимости корректировки проект пришлось отложить на следующий год.

Второй неудавшийся проект – замена насосного оборудования фильтровальной. Сейчас там работают агрегаты, установленные в момент постройки станции. Хотя они еще в исправном состоянии, за десятилетия их КПД снизилось до 20-25%.

На замену насосов проектанты заложили 6 млн 120 тыс. гривен. За эту сумму предполагалось приобрести качественную немецкую технику. В комплекте с насосами должны были идти устройства, регулирующие их работу в зависимости от разбора воды из сети. Однако и тут ждало разочарование: работники подрядной организации, выигравшей тендер, заявили, что этих денег хватит только на покупку оборудования, а их работу оплачивать будет уже нечем. Заказчикам предложили купить насосы подешевле, но те отказались. Тендер объявили повторно, но и во второй раз не сложилось, и в итоге проект также решили отсрочить на 2018 год.

Но, пожалуй, самой главной неудачей стал провал замысла вывести работу фильтровальной станции на проектную мощность – до 12 тысяч кубометров воды в сутки. Для этого было необходимо соединить водопроводную сеть микрорайона Артема с городской, что позволило бы направить 5 тысяч кубометров воды, который не способны вместить накопительные резервуары, в центр города, одновременно уменьшив объем закупок у «Воды Донбасса» на то же количество. Это предполагалось сделать с помощью «перемычки», которая бы соединила водоводы в переулке Богомольца (район хлебозавода) и на улице Ярослава Мудрого (Урицкого). Проложить ее не получилось, потому что не были вовремя оформлены документы на проведение земляных работ. Даже несмотря на то, что в том районе уже проходит старая водопроводная труба, ГАСК счел планируемые работы новым строительством и настоял на необходимости разработки проекта землеотвода. Разрешение было дано на одной из недавних сессий горсовета, теперь нужно, чтобы выделенные на проект деньги перешли на следующий год.