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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

Павел Коротенко
4 января 2018 Просмотров: 182 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Зал заседаний Василий Хоменко покинул после того, как ему зачитали выписку из регламента работы горисполкома.

Первое в наступившем году совещание с руководителями служб, отделов и коммунальных предприятий состоялось в необычном формате. Проходило оно не во вторник, а в среду и не в большом, а в малом зале исполкома.

Можно предположить, что введение новшества связано с тем, что два последних аппаратных совещания 2017-го ознаменовались инцидентами, связанными с участием в них председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко, который приносил в исполком банки с надписью «Ртуть». Тем не менее, новый формат совещания активиста не остановил. Отметившись в листке регистрации как «пан Василь», он снова поднял вопрос об утилизации ртути, о бездеятельности профильных служб и городского руководства по этому поводу. В частности он сообщил, что купил за собственные средства несколько тестов для анализа воздуха на предмет содержания в нем ртутных паров. Испробовать оборудование общественник предложил госслужащим в подвале городской школы искусств, где хранятся использованные люминесцентные лампы. Реакции на свое предложение актвист не дождался.

Появление в зале городского головы породило словесную перепалку, в ходе которой Вадим Лях сказал, что для общения с мэром предусмотрено несколько коммуникационных механизмов – от личного приема до электронного обращения, и попросил Василия Хоменко не препятствовать работе совещания и покинуть помещение. Требование мэра активист проигнорировал, предпочтя дождаться вызванных работниками исполкома правоохранителей. Однако прибытие на место группы полиции охраны ситуацию не разрядило, поскольку аргументировать в правовом поле, почему Василий Хоменко должен покинуть зал, они не смогли. Тогда в ситуацию вмешался заместитель начальника Славянского ГО. Уединившись с мэром на несколько минут вне зала, он вернулся с выпиской из регламента работы исполкома, где указано, что на рабочие совещания вход ограничен, и участие в нем принимают лишь лица, специально приглашенные городским головой. Не вполне согласившись с озвученными нормами, общественник, тем не менее, покинул зал и спустился в холл первого этажа, где столкнулся с оперативно-следственной группой городского отдела полиции, также вызванной в связи с инцидентом. Для активиста все закончилось дачей пояснений под протокол. Для городского руководства, подчеркнул Василий Хоменко, ничего еще не закончилось, поскольку тему ртути он намерен поднимать и в дальнейшем.

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Комментарии к статье «Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания»

Первое в наступившем году совещание с руководителями служб, отделов и коммунальных предприятий состоялось в необычном формате. Проходило оно не во вторник, а в среду и не в большом, а в малом зале исполкома.

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