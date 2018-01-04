В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

В числе прочих реорганизация коснулась и Славянского горрайонного суда. Согласно указу, путем слияния Краснолиманского городского суда и Славянского горрайонного суда создан Славянский окружной суд. Территориально он будет находиться на прежних местах - в Славянске и Лимане. Под его юрисдикцию попадают дела по Славянску, Лиману, Лиманскому и Славянскому районам.

Отметим, что, кроме Славянского, этим же указом созданы Волновахский, Добропольский, Константиновский, Марьинский и Покровский окружные суды, а также суды на временно неподконтрольной территории Донецкой области.