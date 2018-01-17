Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

Время приема посетителей в абонентном отделе КП «Славгорводоканал» сократят. С 1 февраля служба будет работать, как и раньше – с 7:30 до 16:30 (в пятницу до 15:30) без перерыва.

Как известно, с момента открытия отдела после ремонта прием посетителей был продлен до 18 часов. Однако, по словам сотрудников, новшество себя не оправдало: за месяц в дополнительное время на прием пришли всего два человека. Поэтому руководство водоканала решило вернуть тот режим, в котором абонотдел работал раньше.

Впрочем, по всей видимости, весной время приема вновь придется продлевать. Это связано с возможным увеличением обращений граждан для назначения субсидий на летний период. При необходимости руководство водоканала готово пойти на этот шаг, о чем будет сообщено дополнительно.