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Фотофакт

Он все-таки существует

Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы

Антон Скворцов
17 января 2018 Просмотров: 125 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В течение месяца, с момента открытия абонотдела после ремонта, в дополнительное время – с 16:30 до 18:00 – на прием пришли всего пару человек.

Время приема посетителей в абонентном отделе КП «Славгорводоканал» сократят. С 1 февраля служба будет работать, как и раньше – с 7:30 до 16:30 (в пятницу до 15:30) без перерыва.

Как известно, с момента открытия отдела после ремонта прием посетителей был продлен до 18 часов. Однако, по словам сотрудников, новшество себя не оправдало: за месяц в дополнительное время на прием пришли всего два человека. Поэтому руководство водоканала решило вернуть тот режим, в котором абонотдел работал раньше. 

Впрочем, по всей видимости, весной время приема вновь придется продлевать. Это связано с возможным увеличением обращений граждан для назначения субсидий на летний период. При необходимости руководство водоканала готово пойти на этот шаг, о чем будет сообщено дополнительно.

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Комментарии к статье «Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы »

Время приема посетителей в абонентном отделе КП «Славгорводоканал» сократят. С 1 февраля служба будет работать, как и раньше – с 7:30 до 16:30 (в пятницу до 15:30) без перерыва.

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