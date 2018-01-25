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Фотофакт

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Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты

Светлана Вьюниченко
25 января 2018 Просмотров: 154 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Славянска стал 49-летний Андрей Секлецов (на фото), попавший на эту должность с третьей попытки. Отметим, что хотя новоиспеченный руководитель уже приступил к своим обязанностям, распоряжение градоначальника о его назначении на сайте городского совета так и не появилось.

Экзамен на занятие вакантной должности Секлецов сдавал 17 января. Вероятно, сдал хорошо. Хотя в предыдущий раз ему удалось набрать за ответы 0 баллов. А от участия в экзамене на должность ответственного секретаря административной комиссии при исполнительном комитете, которая в дальнейшем давала возможность перейти в УЖКХ по переводу, он отказался. Отказ последовал после того, как на второй экзамен пришли представители общественности, в прямом смысле перемешавшие билеты на первом экзамене. Отметим, что оппонент Секлецова Владимир Башкаев зачислен в кадровый резерв горсовета. 

Как гласит информация из открытых источников, Андрей Секлецов родился 25 мая 1968 года в г. Губаха Пермской области. В 1987 году в  Енакиевском горном техникуме получил специальность «горный техник». В 1995 году окончил Славянский международный институт управления бизнеса и права. В 2005-м - Донецкий национальный технический университет, освоив специальность «экономика». В 2008 году он окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «государственное управление» и получил квалификацию магистра государственного управления.

Рабочую карьеру начинал подземным горным мастером шахтоуправления «Ясиновское». После службы в армии и учебы в вузе, работал подземным проходчиком шахтоуправления «Зуевское». Потом в послужном списке значатся   должности директора по коммерческой части макеевского ЧП «ЛВМ», директора ЧП «Уютстрой», директора и главного инженера ЧП «Промстрой», расположенного в  Макеевке. 

С ноября 2001-го по февраль 2002 года Андрей Секлецов трудится подземным горнорабочим очистного забоя шахты им. С. М. Кирова. Но уже в феврале того же года становится начальником строительного участка шахтостроительного управления №6 «Макеевуглестрой». А в июле - заместителем Моспинского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С января 2003-го по октябрь 2007 года он является заместителем председателя Горняцкой районной администрации, первым заместителем председателя, председателем Горняцкой районной администрации, заместителем Макеевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С октября 2007 по февраль 2008 возглавляет Государственную службу заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

После этого на протяжении двух лет Андрей Секлецов - директор благотворительного фонда Василия Джарты. Затем на недолгий срок становится заместителем Макеевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. И с ноября 2010 года, после того, как Джарты «повышают» на Крым, Секлецов занимает должность заместителя Симферопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. После смерти Джарты уволен с должности по собственному желанию. 

В крымской прессе того периода, при желании, можно найти достаточное количество статей, представляющих Андрея Секлецова в нелицеприятном свете. Вопросы возникают и к его декларации. Согласно этому документу, в 2016 году Жена Секлецова приобрела в России земельный участок в 2 тыс. кв м и жилой дом площадью 51,8 кв м. Разумеется, законом это не запрещено, но осадок, особенно в связи с принятием закона о реинтеграции Донбасса, где РФ четко называют агрессором и оккупантом, остается. Кроме того, значительный послужной список Секлецова не содержит сведений о том, что ему приходилось напрямую заниматься вопросами ЖКХ. В основном, в его ведении находилось строительство, земля и деятельность местных советов. 

Чем руководствовались славянские власти, давая зеленый свет именно этому претенденту, покажет время.

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Комментарии к статье «Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты»

Новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Славянска стал 49-летний Андрей Секлецов (на фото), попавший на эту должность с третьей попытки. Отметим, что хотя новоиспеченный руководитель уже приступил к своим обязанностям, распоряжение градоначальника о его назначении на сайте городского совета так и не появилось.

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