Зачем многоэтажкам отключают газ

|30 января 2018
|Просмотров: 202
|
Начиная с 1 января, работники Славянского управления по газификации и газоснабжению проводят плановые проверки состояния домовых газовых систем и квартирного оборудования. Работы связаны с временным прекращением подачи газа.
Об этом на аппаратном совещании 30 января сообщила главный инженер управления Виктория Моргунова. Она рассказала, что плановые обследования газовых коммуникаций в многоквартирных домах, оборудованных газовыми колонками, выполняются ежегодно. Ранее такие работы проводились без остановки газоснабжения, но с нынешнего года газ начали отключать. Это необходимо для обнаружения возможных утечек из стояков, а также из запорной арматуры. «Таким образом мы выявляем слабые места во всей газотранспортной системе дома», - объяснила она.
Кроме того, работники горгаза проверяют газовое оборудование, установленное в квартирах, на предмет утечек и соответствия требованиям безопасности. О будущей проверке жильцов домов ставят в известность за пять дней.
Виктория Моргунова подчеркнула, что необходимость профилактических работ обусловлена катастрофическим состоянием газопроводов: трубы не менялись с момента газификации многоэтажек, и за десятилетия порядком обветшали. «Наша задача – предотвратить образование утечки, а не ликвидировать ее, чем мы и занимаемся», - отметила она.
В процессе обследования не обходится без недоразумений. Если жители двух многоэтажек на Банковской отнеслись к проводимым работам с пониманием, то жильцы дома №29 на улице Королева возмутились действиями газовиков и начали жаловаться, куда только можно. Комментируя инцидент, главный инженер объяснила, что в двух квартирах упомянутого дома были выявлены газовые колонки еще советского производства, с нерабочей автоматикой безопасности. По правилам, такое оборудование необходимо отключить во избежание ЧП – взрыва газовоздушной смеси или отравления угарным газом. Однако жильцы этому воспротивились, что и стало причиной конфликта.
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
— 26 января 2018 —
На заседании исполкома 24 января было принято решение о проведении общественных слушаний относительно передачи зданий и сооружений загородного детского лагеря «Лесная сказка» в распоряжение Донецкой облгосадминистрации для создания тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев.
— 26 января 2018 —
Совещание с профильными службами, посвященное теме несанкционированной рекламы, состоялось в кабинете городского головы Славянска Вадима Ляха 18 января. Для более массового информирования славянцев о старте кампании по борьбе с этим явлением на мероприятие пригласили журналистов.
— 25 января 2018 —
Новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Славянска стал 49-летний Андрей Секлецов (на фото), попавший на эту должность с третьей попытки. Отметим, что хотя новоиспеченный руководитель уже приступил к своим обязанностям, распоряжение градоначальника о его назначении на сайте городского совета так и не появилось.
— 25 января 2018 —
В связи с реконструкцией славянский Центр предоставления административных услуг, который находится в здании исполкома, был вынужден временно сменить место дислокации. На прошлой неделе сотрудники учреждения перебрались с первого этажа на второй, а в освободившихся помещениях начался ремонт.
Приветствую, гость! Вход
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Зачем многоэтажкам отключают газ»
Начиная с 1 января, работники Славянского управления по газификации и газоснабжению проводят плановые проверки состояния домовых газовых систем и квартирного оборудования. Работы связаны с временным прекращением подачи газа.