Зачем многоэтажкам отключают газ

Об этом на аппаратном совещании 30 января сообщила главный инженер управления Виктория Моргунова. Она рассказала, что плановые обследования газовых коммуникаций в многоквартирных домах, оборудованных газовыми колонками, выполняются ежегодно. Ранее такие работы проводились без остановки газоснабжения, но с нынешнего года газ начали отключать. Это необходимо для обнаружения возможных утечек из стояков, а также из запорной арматуры. «Таким образом мы выявляем слабые места во всей газотранспортной системе дома», - объяснила она.

Кроме того, работники горгаза проверяют газовое оборудование, установленное в квартирах, на предмет утечек и соответствия требованиям безопасности. О будущей проверке жильцов домов ставят в известность за пять дней.

Виктория Моргунова подчеркнула, что необходимость профилактических работ обусловлена катастрофическим состоянием газопроводов: трубы не менялись с момента газификации многоэтажек, и за десятилетия порядком обветшали. «Наша задача – предотвратить образование утечки, а не ликвидировать ее, чем мы и занимаемся», - отметила она.

В процессе обследования не обходится без недоразумений. Если жители двух многоэтажек на Банковской отнеслись к проводимым работам с пониманием, то жильцы дома №29 на улице Королева возмутились действиями газовиков и начали жаловаться, куда только можно. Комментируя инцидент, главный инженер объяснила, что в двух квартирах упомянутого дома были выявлены газовые колонки еще советского производства, с нерабочей автоматикой безопасности. По правилам, такое оборудование необходимо отключить во избежание ЧП – взрыва газовоздушной смеси или отравления угарным газом. Однако жильцы этому воспротивились, что и стало причиной конфликта.

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