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Фотофакт

Просили снега – получите

Зачем многоэтажкам отключают газ

Антон Скворцов
30 января 2018 Просмотров: 202 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Главный инженер управления по газоснабжению и газификации Виктория Моргунова подчеркнула, что все профилактические работы проводятся в строгом соответствии с нормативными документами и утвержденными правилами.

Начиная с 1 января, работники Славянского управления по газификации и газоснабжению проводят плановые проверки состояния домовых газовых систем и квартирного оборудования. Работы связаны с временным прекращением подачи газа.

Об этом на аппаратном совещании 30 января сообщила главный инженер управления Виктория Моргунова. Она рассказала, что плановые обследования газовых коммуникаций в многоквартирных домах, оборудованных газовыми колонками, выполняются ежегодно. Ранее такие работы проводились без остановки газоснабжения, но с нынешнего года газ начали отключать. Это необходимо для обнаружения возможных утечек из стояков, а также из запорной арматуры. «Таким образом мы выявляем слабые места во всей газотранспортной системе дома», - объяснила она. 

Кроме того, работники горгаза проверяют газовое оборудование, установленное в квартирах, на предмет утечек и соответствия требованиям безопасности. О будущей проверке жильцов домов ставят в известность за пять дней. 

Виктория Моргунова подчеркнула, что необходимость профилактических работ обусловлена катастрофическим состоянием газопроводов: трубы не менялись с момента газификации многоэтажек, и за десятилетия порядком обветшали. «Наша задача – предотвратить образование утечки, а не ликвидировать ее, чем мы и занимаемся», - отметила она. 

В процессе обследования не обходится без недоразумений. Если жители двух многоэтажек на Банковской отнеслись к проводимым работам с пониманием, то жильцы дома №29 на улице Королева возмутились действиями газовиков и начали жаловаться, куда только можно. Комментируя инцидент, главный инженер объяснила, что в двух квартирах упомянутого дома были выявлены газовые колонки еще советского производства, с нерабочей автоматикой безопасности. По правилам, такое оборудование необходимо отключить во избежание ЧП – взрыва газовоздушной смеси или отравления угарным газом. Однако жильцы этому воспротивились, что и стало причиной конфликта.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За прошлую неделю работники аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидировали 20 порывов и утечек на водопроводных сетях, а также 37 засоров канализации.  
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 24,2 тысячи кубометров. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 18,4 тыс. «кубов», от собственной фильтровальной станции – 5,8 тысячи. 
  • В ходе рейдов сотрудники инспекции по благоустройству составили 40 предписаний владельцам объектов торговли и сферы услуг, которые не удосужились расчистить прилегающую территорию от снега. Большинство отреагировало на замечания, в отношении 3 были составлены админпротоколы. 
  • По информации ГСЧС, в отчетном периоде на территории города произошли 6 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, сотрудники службы 16 раз оказывали помощь жителям города, оказавшимся в затруднительных ситуациях по причине снежных заносов.

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Комментарии к статье «Зачем многоэтажкам отключают газ»

Начиная с 1 января, работники Славянского управления по газификации и газоснабжению проводят плановые проверки состояния домовых газовых систем и квартирного оборудования. Работы связаны с временным прекращением подачи газа.

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